Bilim insanları, sirke içerisinde çözülecek kadar ince bir elektronik kıyafet teknolojisini duyurdu. Telefonlardan dinlendiğimiz düşünülürse, bu kıyafetlerden ne gibi bilgiler alırlar bilemiyorum artık.

Bilim insanları çalışmaya devam ediyorlar. Uzun süreden beri yapılan çalışmalarda, insan derisine yakın materyaller üretilmeye başladı. Bu yeni giyilebilir teknoloji, sirke içerisinde çözünen bir tasarıma sahip. 2018 yılında yaklaşık 50 milyon metrik ton elektronik atık bulunması bekleniyor. Bu atıkları kullanmaya karar veren Stanford Üniversitesi’ndeki bilim insanları, çok ince giyilebilir materyal hazırladı.

Şu ana kadar yapılmış en hafif, en ince elektronik cihazlardan birisi olan bu cihazı, bilim insanları, dövme mürekkebinde bulunan molekülden sentezleyerek, biyolojik olarak bozulabilen yarıiletken şekilde oluşturmayı başardılar. Ayrıca, bitki liflerinden yapılmış ekstra bir katman daha oluşturan bilim insanları, cihazın elektroniğini bu liflerin içerisine yerleştirdiler.

Bu teknolojinin amacı, daha önce akıllı bandaj haberinde yaptığımız gibi, vücut hakkında bilgi sahibi olmak veya tıbbi cihazlar, biyolojik sensörler hatta protez derileri için kullanmak. Dolayısıyla, ürünün canlı dokusu bulunmalı. Bu dokunun sonradan toksik halinde atılmaması için araştırmacılar, elektronik kıyafeti, fare kalp kası hücrelerine üzerine sıkıştırdı. Hücreler ölmedi ve sağlıklı sonuçlar vermeye devam etti, ancak bilim insanlarına göre bu cihazın insanlarda denenmeden önce çok kez test edilmesi gerekiyor.