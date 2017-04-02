Bilim İnsanlarından Sivrisineklerle İlgili Yeni Keşif!

Bir araştırma ekibi, sonunda sivrisineklerin tam olarak nasıl uçtuklarını anlamayı başarabildi ve çalışmalarının sonucuna göre, kan emicilerin uçuşları, diğer kanatlı canlıların uçuşlarından oldukça farklı bir tarzda.

Hepimiz bu kan emici canlıların korkunç uçuş seslerine aşinayızdır. Çünkü bu garip vızıltı sesi anında dikkatimizi çeken, tamamen sivrisineklere özgü bir ses. Yeni bir araştırma gösteriyor ki, uçuşları da öyle. Yani tamamen kendilerine özgü.

ABD'de bir çalışma ekibinden dört bilim insanı, kan emicilerle ilgili tespitlerini geçtiğimiz günlerde Nature dergisi'nin son sayısında yayınladılar. Sekiz adet yüksek hızlı kamera kullanarak, sivrisinek uçuşunu değişik açılardan görüntüleyip; kanatlarının her hareketini incelediler. Araştırmacılar daha sonra gözlemlerini akışkanlar dinamiği denklemlerine uygulayabildi ve kanatların etrafında hareketlenen havayı inceleyebildiler.

Ekip Ars Technica'nın uyguladıkları model gösteriyor ki, sivrisineğin havalanışı üç temel teknikten meydana geliyor. İlki, diğer böcek türlerinde de yaygın olan, temel girdap. Bu girdap şöyle işliyor: Kanadın aşağı doğru çırpılması sırasında, ön kenarında hava girdabı oluşur ve sonra kanat bu girdabın üzerinde döner. Bu da, kanadın üzerinde düşük basınçlı bir alan oluşturarak, kanatlının bir miktar yükselmesini sağlar. Ancak bu yalnızca kanat aşağı doğru çırpılırken gerçekleşir. Sivrisineklerin kanatlarının oldukça kısa olması sebebiyle, kanat uzun süre çırpılamaz. Yani başka bir şey oluyor olmalı.

Bunun başka bir şekli ise, kenar girdabıdır. Normalde, bu girdap kanatın arka köşelerince şekillenir ve sonra kanattan ayrılarak uzaklaşır. Bu da arka kenar girdabının kaldırma kuvveti üretmediği anlamına gelir. Fakat sivrisinek kanat vuruşu buna benzemekte, hayvan ne zaman dursa, aşağı doğru süzülür. Uçmalarını kendilerine özgü yaptıkları nokta ise, sivrisinekler kanatlarını döndürerek kendilerini havalandırabiliyorlar. Kanat yukarı doğru vuruşunu tamamladığında, küçük bir miktarda dönüyor, vücudundan başlayarak, aşağı doğru olan yolunda inişi gerçekleştirebiliyor. Yani daha kolay anlayabilmemiz için çarşaf gibi süzülüyor da diyebiliriz.

Esasen sivrisinek bütün bir kanatını hareket ettirmeyerek, iki şeyi sağlamakta. Dönüşü, vücudunun yakınında başlıyor ve uca doğru ilerleyebiliyor. Bu da, kanadın ucu ve tabanı onun her hareketinde sivrisinek için bir kaldırma kuvveti sağlayacak demek. Bu şekilde sivrisinek de kanatlarının bu hızlılığından en üst düzeyde yararlanacak demek.

Yani, bu noktada, sivrisinekler hakkında vahşi olan çılgınca olan iki şey var: Doğada onun gibi uçabilen başka hiç bir canlının bulunmaması ve genel ekosistemde bir amaca hizmet ediyor gibi görünmüyor oluşu.