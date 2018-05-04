Neredeyse her gün binlerce farklı klişeyle dalga geçilen Twitter semalarında, bu sefer de stok fotoğraflar alay konusu oldu.

Konuyla ilgili tweet'lere ve dönen geyiklere geçmeden önce dilerseniz 'stock photo' denilen kavramı irdeleyelim. En basit açıklamasıyla stock photo, bir mekanda, bir işe, bir spor müsabakasına dair olabilecek en bilindik ve klişe fotoğrafın çekilmesi diyebiliriz. Daha sonrasında bu konuda satış gerçekleştiren büyük şirketlerce bu resimler 'watermark' yiyerek satın alınmaya hazır hale gelir.

Haberimizdeki konudan örneklersek; bir bilim insanı imajı canlandırdığınızda, Google Görseller içerisinde bunu aratınca karşınıza ne çıkar? Elbette ki -tam da yukarda gördüğünüz gibi- elinde deney tüpü olan, oldukça ciddi görünümlü bir bilim insanı görürsünüz. İşte Twitter'da yeni başlayan bir furya, tüm bu 'stock image' durumuyla adeta dalga geçiyor. Biyokimya profesörü Nicole Paulk tarafından başlatılan akım, şu an Twitter'da büyük bir fenomen olma yolunda ilerliyor.

Dilerseniz sizler için derlediğimiz '#BadStockPhotosOfMyJob' akımından birkaç tweet'e beraber göz atalım:

Gözlem mi? Yoksa öylesine bakıyorlar mı?

"Bu stok fotoğrafa paha biçilemez! Şahsen ben de buz parçalarını bu şekilde tek tek incelerim de bu kadar dikkatli olamıyorum!"

"Bir bitki patalojisti olarak ilk teşhisi hiçbir zaman unutmam. Bu kökleri dinlemenin sihirli bir tarafı var."

"Sanırım biri seminer kurabiyelerinin içine bir şey koymuş!"

"Programlama dediğin BÖYLE yapılır!"

#BadStockPhotosOfMyJob akımına dair daha fazla fotoğraf ve tweet görmek için buraya tıklayabilir ve güne biraz daha keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz.