Bilimin Akıl Sır Erdiremediği 8 İnanılmaz Doğa Mucizesi!

Doğa bazen sundukları ile biz acemi insanlığı şaşkına uğratabilir. Ancak işin uzmanları bile bu 8 olay karşısında yeni yeni fikir üretmeye başladılar.

Üzerinde yaşadığımız Dünya gezegeni, henüz tam anlamıyla tanıyamadığımız uzay kadar sırlarla dolup taşarak bizi hiç şaşırtmıyor. Hiç şüphesiz her köşesinde inanılmaz bir şeyler dönüyor, gözlemleniyor, araştırmalara konu oluyor. Ancak böyle mucizevi olayların sıradanlaşmasını kaldıramayan insan psikolojisi, onları anlaşılması daha güç hale getirip birer fenomen yapmaya yetiyor.

İşte Dünya’nın merak edilen ve gizemle dolu 8 yeri:

Gravity Tepeleri, Hindistan

Tepenin eteğinde bir araba park edip vitesi boşa alırsanız, araç ypkuştan aşağıya değil yukarıya doğru çıkmaya başlayacaktır. İlk izlenimde aracı yukarıya doğru çeken görünmez bir güç olduğu söylenebilir, ancak araştırmacılar bu tip olayların manyetik alan ve yerçekimi gücünün çakışması sonucunda olduğunu belirtseler de sonuçlar kesin değil. Benzeri bir olayaların ülkemizde Kastamonu’nun Ilgaz ve İzmir’in Ödemiş ilçelerinde de yaşandığını belirtelim. Dünya gerçekten çok ilginç.

Taş Devri Mezarları, Bir Çok Ülke

En az 3 yassı kayayla bir çeşit “masa” oluşturan devasa antik taş plakalar, gezegenimizdeki çok farklı yerlerde bulunurlar. Arkeologlar onları eski çağlarda kullanılan mezarlar olarak nitelendiriliyor. Yukarıdaki ülkeler dışında Çin, Kore, Hindistan, İsrail, İskandinaya ve Rusya’da da bulunan yapıların yakınında ilginç bir şekilde saatleriniz yavaşlıyor ve dijital pusula gibi cihazlar delirmeye başlıyorlar.

Sonsuz Alev Şelalesi, ABD

Doğanın yarattığı olağan dışı bir şelale. Doğal gaz salınımı yapan küçük çatlaklardan dolayı bu manzaranın açıklandığı söyleniyor. Alevler bazen sönse de kısa zamanda tekrar ateşleniyorlar. Bölgede ateş söndüğü sırada tekrar alevlendirenin bir servetle kutsanılacağı inancı hakim.

Frangokastello Kalesi, Yunanistan

Girit, dünya tarihinde en çok sefer yapılan yerlerden biridir ve adanın konumu dolayısı ile bir çok kez el değiştirmiştir. Her yıl, Mayıs sonlarında silahlı askerlerin ayak sesleri ve atlı asker gölgeleri Agios Charalambos manastırından Frangokastello kalesine gidiyor desek? Sabah erkenden denizin sessiz olduğu ve havadaki nemin yüksek olduğu zamanlarda bu fenomen gözlemleniyor ve yaklaşık 10 dakika sürüyor.

Çek Katakompları, Çekya

Efsaneler, Çek mezarlığından bir organ enstrümanının seslerinin duyulduğunu belirtiyorlar. 1996'da bilim adamları aslında bu durumu belgelediler. Yeraltı geçişinin derinliği 10 metre, ancak bölgede organ kadar büyük müzik aletlerinin sığacağı boyuta sahip bir oda yok. Tanıklar ayrıca, kitle halüsinasyonu teorisini ortadan kaldırmak için psikologlar tarafından incelendi.

Taş Orman, Çin

Taş Orman’ın 200 milyon yıl önce oluştuğu ortaya çıkmıştı. Bundan önce bölgenin, kalın kalker tabakalarının büyük yapılar oluşturduğu bir denizi vardı. Tektonik hareketler taşları yüzeye doğru kaldırdı. Ormanın yeraltı bölümünde, Qifeng Mağarası gerçekten merak uyandıran bir yer: Ağustos-Kasım ayları arasında, her 30 dakikada bir yer altı nehri sadece birkaç dakika süren ve daha sonra hızla dağılan bir dizi girdap oluşturuyor.

Beş Rengin Nehri, Kolombiya

Yılın büyük bir kesiminde tamamen sıradan olan nehir yaz aylarına gelindiğinde renkli bir hal almaya başlıyor. Benzersiz yabani otların nehri; kırmızı, pembe, mavi, yeşil ve sarı renklere bürüdüğü yeni keşfedildi. Elbette bölgedeki mitolojik efsanelere göre Su Anası La Mojana’nın hazinesi nehrin altında yatıyor.

Kan Şelalesi, Antarktika

Bu kan kırmızı şelale -10 ° C'de bile donmuyor. Buzul kütlesi etrafındaki sular, gezegendeki en soğuk olanlardan biri olarak kabul edilir. Harvard Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, Kan Şelalesi’nin bu inanılmaz doğal fenomene ev sahipliği yapmasının sebebini bölgeye has mikrobik canlılara bağlıyorlar.