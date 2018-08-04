Bilim İnsanlarının Bolca Tüketmemizi Önerdiği 10 Sebze

Sağlıklı beslenme, özellikle de günümüzde artan diyabet ve obezite gibi rahatsızlıklar düşünüldüğünde oldukça kritik ve bilimin de bu konuda bazı önerileri var.

Sağlıklı beslenme dendiğinde akla ilk olarak yeşil sebzeler geliyor ve aslında bu oldukça doğru diyebiliriz. Yeşil sebzelerin çoğunun vücudumuza pek çok faydası var. Özellikle hastalıkların önlenmesinde de önemli olan bu sebzeler, bilim insanları tarafından da doğrulandı ve içlerinden 10 tanesini sizin için listeledik. Eğer daha dinç ve sağlıklı bir bünyeniz olsun isterseniz, bu listede yer alan besinleri hayatınızdan eksik etmemelisiniz.

Kırmızı Lahana

Kırmızı lahana ve aynı familyada yer aldığı yeşil lahana, özellikle kalsiyum, demir, lif ve vitamin açısından en zengin sebzeler arasında yer alıyor. Kalori açısından da değeri düşük yani eğer diyetteyseniz gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Karnabahar

Karnabahar da tıpkı kırmızı lahana gibi yüksek lif değerine sahip. Aynı zamanda B6, C, K vitaminleri açısından da çok zengin olan karnabaharı hem sulu yemek olarak hem de salata olarak tüketilebilir.

Yeşil Soğan

Yeşil soğanın kalorisi oldukça düşük ve bolca A ve C vitaminleri içeriyor. Salatalarınıza az az ekleyerek besin değeri yüksek öğünler hazırlayabilirsiniz.

Brüksel Lahanası

Yüksek lif, A, C, K ve B6 vitaminleri, demir ve potasyum oranına sahip olan brüksel lahanası aynı zamanda Journal of Food dergisinde yayınlanan bilimsel bir makaleye göre kanser riskini de azaltıyor.

Brokoli

Brokoli de tıpkı brüksel lahanası gibi kanser önleyici özelliğe sahip. Aynı zamanda C vitamini açısından da oldukça zengin.

Roka

Çinko, kalsiyum ve demir açısından zengin bir besin olan roka, aynı zamanda hastalıkların önlenmesi ve iyileşme sürecinde metabolizmaya yardımcı oluyor.

Dolma Biber

Dolma biber özellikle A ve C vitamini açısından en zengin besin kaynaklarından biri. Bir tane tükettiğiniz takdirde günlük A ve C vitamini ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayan dolma biberin aynı zamanda kalorisi de hayli düşük. Tabii bu düşük kalori için biberleri pirinçle doldurarak değil, tek başına tüketmeniz gerek.

Kara Lahana

Kara lahana, hem oldukça lezzetli hem de magnezyum, A, B6, C, E, K vitaminleri, kalsiyum, demir, potasyum ve çinko açısından çok zengin. Yani günlük olarak tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor diyebiliriz.

Maydanoz

Maydanoz özellikle çiğ tüketildiğinde büyük bir vitamin ve çinko kaynağı. Kalorisi ise yok denecek kadar az. Bir bardak kadar maydanoz, sadece 22 kalori.

Su Teresi

Çok tüketilmemesine rağmen su teresi aslında oldukça iyi bir vitamin kaynağı ve European Journal of Nutrition'da yayınlanan bir makaleye göre su teresi ve benzer yeşil yapraklı sebzeler diyabet riskini azaltmada en etkili besin kaynakları.