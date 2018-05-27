Bilim İnsanlarının Bu Yıl Keşfettiği 10 Tuhaf Canlı Türü

İnsanoğlunun keşfetmediği daha birçok canlı türü var, her yıl binlerce yaşayan ve nesli tükenmiş canlı keşfediliyor. İşte bu yıl keşfedilen canlı türlerinden bazıları.

Bilim insanlarının henüz keşfetmediği birçok bitki ve hayvan türü var. Ancak bu hayvan ve bitki türleri keşfedilip koruma altına alınmazsa bazı türler yok olma tehlikesiyle de karşı karşıya. Tabi bazı türler ekosistemin değişmesine ve küresel ısınmaya rağmen bir şekilde hayatta kalmayı başarmış.

Her yıl 18 bine yakın tür keşfediliyor, bununla birlikte 20 bine yakın türün de soyunun tükendiği düşünülüyor. New York Devlet Üniversitesi Ormancılık ve Bilim Departmanı da bu yıl keşfedilen en ilgi çekici 10 türünü bir araya getirdi. İşte o türler:

Ancoracysta twista

Ancoracysta twista, Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde ilk olarak bir akvaryumda keşfedildi. Tek hücreli bir canlı olan bu türün en yakın akrabalarını bulabilmek için bilim insanları var gücüyle çalışıyor.

Dinizia jueirana-facao

A Dinizia jueirana-facao ağaçlarının hesaplanan ağırlığı 62 ton yan 56.000 kilogram. Bu ağaç türünden bilenen yalnızca 25 tane var. Bu yüzden koruma altında tutuluyorlar.

Epimeria quasimodo

Epimeria quasimodo, yeni keşfedilmiş 26 amphipoda türünden yalnızca birisi. Epimeria, Antarktika Okyanusu'nda yaşıyor. Quasimodo ismi ise kambur şeklinden geliyor.

Nymphister kronaueri

Nymphister kronaueri, bir tür karınca türü olan Eciton mexicanum'ın içinde yaşayan bir böcek türü. Bu tür böceğin bedeni bir işçi karınca ile boyut ve renk bazında aynıdır.

Pongo tapanuliensis

Pongo tapanuliensis, dünyanın en büyük maymunudur. Pongo'lardan Sumatra'daki habitatında yalnızca 800 tane bulunuyor. Yukarıda gördüğünüz Pongo tapanuliensis ise yetişkin bir erkek.

Pseudoliparis swirei

Pseudoliparis swirei, 112 milimetre uzunluğunda iribaş cinsinden bir tür balıktır. Mariana Çukuru'nun dibinde yaşayan bu balık, orada yaşayan en yırtıcı canlı olabilir.

Sciaphila sugimotoi

Sciaphila sugimotoi, 10 cm uzunluğunda yalnızca eylül ekim aylarında açan çok hoş bir çiçek türü.

Thiolava veneris

Thiolava veneris, Kanarya Adaları'nda Tagaro Yanardağ patlamaları sonrası 2011'den beri o bölgede görülen ilk canlı türlerinden birisi.

Wakaleo schouteni

New South Wales Üniversitesi'nden bilim insanları, daha önce keşfedilmemiş bir keseli aslan türünün, Riversleigh Dünya Mirası Alanında fosillerini ele geçirdiler. Wakaleo schouteni'nin yaklaşık 23 milyon yıl önce Oligosen kuzeybatı Queensland'deki açık orman habitatlarında bulunduğu belirtildi.

Xuedytes bellus

Xuedytes bellus, 9 milimetre uzunluğunda ve upuzun bir baş ve gövdeye sahip. Bu karıncaya benzer tür ise Güney Çin'de bir mağarada bulundu.