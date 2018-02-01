Bilim insanı olmak, beklenmedik sorunlara ustaca çözümler sunmayı gerektirir. Bu çözümleri sunarken bilimsel açıklama getirmenin verdiği alışkanlık, günlük olaylar ve nesneler değerlendirildiğinde ortaya ilginç bir tablo çıkıyor.

Bir mutfak robotunu ya da banyo terliğini bilimsel bir tavırla açıklamaya çalışan bir bilim insanı gördüğünüzde, kafayı yediğinden şüphe edebilirsiniz. Fakat Twitter’daki bilim insanları, sanki toplu şekilde sıyırmış gibi hareket ederek son zamanların en eğlenceli akımlarından birisini oluşturdular.

#rewiewforscience (Bilim için incele) etiketi altında yapılan paylaşımlarda günlük eşyalar, bilimsel teorileri ifade edermişçesine yapılan anlatımlarla açıklanmaya çalışıyorlar.

Paylaşımlardan birisinde bir biyolog, çay süzgeciyle karıncalar üzerine yapılan bir deneyden bahsediyor. İki karınca kolonisi arasındaki etkileşimi incelemek isteyen bilim insanı, inceleme yazısını Amazon’daki ürün sayfasına yerleştiriyor.

“Dürüst olmak gerekirse bunları çayları süzmek için değil, karıncaları içeren bir zooloji deneyinde kullanıyorum.

Süzgeçlerin iyi çalıştığını söylemem yeterlidir. Esasen bir kolonideki karıncaları, bir süzgecin içine koyarak diğer koloninin içine yerleştirdim. Delikler, karıncaların içeri girmesini (veya dışarıya çıkmasını) önleyecek kadar küçükler, ancak iki grubun tepki vermesini sağlayacak kadar da büyüklerdi.”

Bu müşteri değerlendirme açıklamasından sonra sosyal medyada geniş yer bulmaya başlayan, olur olmadık şeyleri bilimle ilişkilendirme yarışı çok sayıda paylaşım aldı. Sosyal medyada bilimsel ortamdan uzak ola sıradan kullanıcılar ise bilim için kullanılan eşyaların ne kadar “sıradan” olduklarını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemediler. Diş iplerinin tropik bölgelerde yaşayan kertenkeleleri yakalamak için, saç kurutma makinelerinin yengeçlerin yüzme stillerini anlamak için kullanılması, umarız sizin de kulağınıza garip geliyordur.

Aynı etiket üzerine yüzlerce paylaşım yapıldı. Biz de sizin in en ilginç olanlarını seçtik:

"Siz süngerleri yapı tasarım işleri için uygun görürsünüz, ben bir su semenderini yüzdürme aracı olarak görürüm"

"Uluslararası yollarda köpekbalığı penislerini taşımanın en kolay ve en rahat yolu vakumlu torbalardır. İki kat poşetleme yapmanız tavsiye edilir."

"Kuğuları tartmak için ideal boyutta, mükemmel şekilde silerek temizlenen malzeme. Kuğunun torba içinde sabit durmasını sağlayın"

"Eski film kutuları (onları bulabilirseniz!) küçük kuşları tartmak için mükemmel alternatiflerdir."

"Yan işlevi bir VÜCUT MASAJI aleti olmasıdır... Benim için temel fonksiyonu...elbette örümcekleri ağlarından alabilmektir.