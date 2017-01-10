Bilim İnsanlarının Keşfettiği Bu İlaç, Diş Dolgularını Tarihe Karıştırabilir!

Bilim insanları, alzheimerin klinik deneylerinde kullanılan ilacın dişi yeniden oluşturma özelliğine sahip olduğunu farkettiler.

Bilim insanları dişi yeniden meydana getiren bir ilaç keşfettiler. Bu ilacın dolgu ihtiyacını son derece azaltacağı umuluyor. İlaç, daha önce alzheimerin klinik deneylerinde kullanılıyordu.

King’s College London’dan Paul Sharpe ve ekibi, normaldekinden daha fazla dentin (dişin büyük bölümünü meydana getiren madde) üretilmesi amacıyla dişin içindeki kök hücreleri harekete geçirmek için alzheimer ilacı Tideglusib’i kullanabileceklerini keşfettiler. Böylece dentin maddesi, hiçbir yabancı madde eklemeye gerek kalmadan dişin tüm yapısını yeniden oluşturabilecek.

Bilim insanları, bunu anlamak amacıyla kök hücre aktivasyonunu nasıl destekleyeceğini görmek için Tideglusib ilacını farelerin hasarlı dişlerinde kullandı. Birkaç hafta sonra araştırma ekibi, dişin boşluğu doldurmak için yeterli dentini ürettiğini gördüler.

Paul Sharpe, “Yaklaşımımızın basitliği, büyük diş oyuklarının doğal tedavisi için onu klinik bir diş ürünü olarak uygun hale getiriyor. Ek olarak, zaten Alzheimer hastalığı için klinik deneylerde test edilen bir ilacı kullanmak, bu diş tedavisini kliniklere sokmak için gerçek bir fırsat sağlıyor.” dedi. Sharpe, ayrıca dolguların iyi bir görev gördüğünü, ancak eğer diş kendini onarabilirse bunun daha iyi olacağını da dile getirdi.