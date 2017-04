Bilim Kadını Kate Fehlhaber'den Öğrencilere Önemli Tavsiyele

Sinir bilimci Dr. Kate Fehlhaber, konuk olduğu bir programda insan beyninin doğrudan kategorize edilemeyeceğini ileri sürdü. Dr. Fehlhaber'e göre insan beyni sınırsız bir kaynak. Örneğin bir kişi hem iyi bir matematikçi hem de ressam veya iletişim uzmanı olabilir.

Lise yıllarında başarılı olduğumuz derslere göre sınıflandırılırız. Kimi sayısal, kimi sözel, kimi de eşit ağırlık sınıfına verilir. Ancak Kate Fehlhaber’e göre bu yaklaşım doğru değil. Çünkü insan beyninin sınırı yok ve bireyler bu şekilde kategorize edilemez.

Sinirbilimci, yazar, fotoğrafçı, piyanist ve akademisyen olan Dr. Kate Fehlhaber, The Limit Does Not Exists programının konuğu oldu. Bu programda insanların kabaca kategorize edilmesine karşı olduğunu söyleyen Kate Fehlhaber, henüz beyin hakkındaki bilgimizin çok kısıtlı olduğunu söyledi. Dr. Fehlhaber’e göre eğitim sistemi genç beyinleri köreltiyor. Doğal yatkınlıklarından uzaklaştırarak belli kalıplara sokuyor. Bunu gençlerin kendilerinden başka hiçkimsenin önleyemeyeceğini söylüyor.

Dr.Fehlhaber gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. “Gençler, özellikle de lise çağındakiler ne yapmaktan zevk alıyorlarsa ona yönelmeliler ve maddi kaygıları umursamamalılar. Ayrıca hiçkimsenin kendilerini bir şekilde kategorize etmelerine izin vermemeliler. Sözel, sayısal gibi ifadeler sadece kelimelerden ibaret. Gerçeği yansıtmıyor. Her insanın DNA’sı nasıl birbirine benzemiyorsa her beynin de birbirinden ayrı olduğunu anlamak gerekir. Doğal yatkınlığınıza kulak vermelisiniz. Yapmak istediğiniz işlere şimdiden ufak ufak başlayın, bir şeyden sıkılıyorsanız bir başkasına geçin. Bu size kendinizi ve beyninizi keşfetme olanağı sunacak. Ayrıca kendinizi sınırlamayın, beynin sınırı yok. İyi bir müzisyen ve aynı zamanda bilgisayar programcısı olabilirsiniz” ifadelerini kullanıyor.

Bilim kadını, kendi deneyiminden de bahsediyor. Piyano çalmaktan yazı yazmaya varan yeteneklerin kendisine has bir özellik olmadığını, merakının peşinden gittiği her şeyde başarılı olduğunu söylüyor. Ona göre nöroloji doktoru olmanın yanı sıra diğer alanlarda başarılı olmasının temelinde çalışmak var.