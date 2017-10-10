Yıllardır izlediğimiz bilim-kurgu sahneleri yavaş yavaş gerçek hayata yansımaya devam ediyor. Mesela sokaklarda dolaşarak kalabalığı kontrol altına alabilen beyaz bir robot polis düşünün. Kulağa pek alışıldık bir durum gibi gelmese de Pekin önümüzdeki günlerde bunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Çin'in başkenti Pekin’de kalabalığı kontrol altına alacak ve belirli bir düzeni sağlayacak robotlar sokağa salınmaya hazırlanıyor. Çin’in geçtiğimiz günlerde kutladığı ulusal bayramı Golden Week haftasında ilk denemesini gerçekleştiren robotların asıl amacı büyük bir kalabalığı kontrol altına almak olacak. Buna özel üretilmiş robot polisler her ne kadar dışarıdan bakıldığında beyaz, minik ve sevimli gibi görünse de acil durumda elektro şok verebilen kollara sahip.

Üst düzey teknoloji ile üretilmiş bu polis robotlar ayrıca yüz tanıma teknolojisine de sahip. Sıkı bir denetim görevinde bulunacak robotlar aynı zamanda turistlere yardım etmek için kaliteli bir ses sistemi bulunduruyor. Yaklaşık 76 kg ağırlığında olan AnBots adındaki bu robot polisler, görüntü analizi gerçekleştirerek güvenlik istasyonlarına veri yollayabiliyor.

“Lütfen kimliklerinizi gösterin”, “Sıraya girin” gibi komutlar vererek kalabalığı kontrol altına alması beklenen robotlarda polis olduklarını belli eden amblemlerde yapıştırılmış. Saatte 18 km hızla çalışabilen bu robotlar, görüntüsünün aksine insanları tasfiye edebilme özelliğine sahip. İlk denemesini başarı ile atlatan bu robot polislerin şehir içerisinde daha birçok noktaya yerleştirileceği tahmin ediliyor.