Netflix’in ünlü bilim kurgu dizisi Black Mirror, resmi Twitter hesabından paylaştığı bir videoyla 5. sezonu müjdeledi.

Netflix’in sevilen bilim kurgu dizisi Black Mirror, resmi açıklamayla 5. sezon onayını aldı. Kazandığı Emmy ödülü ile ne kadar kaliteli bir dizi olduğunu herkese gösteren Black Mirror, 5. sezonla yeniden izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Charlie Brooker’ın imzasını taşıyan dizi, aslında bir dizi olmaktan ziyade kısa filmler halinde ilerliyor. Bu kısa filmlerle beğeni toplayan Black Mirror, bu müjdeli haberi resmi Twitter hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu.

Dizinin 5. sezonunun kaç bölüm olacağı konusunda bir açıklama yok. 2017’nin Aralık ayında prömiyerini yapan 4. sezonda 6 bölüm yer alıyordu ve yönetmen koltuğunda Jodie Foster, Toby Haynes, John Hilcoat, Colm McCarthy, Tim Van Patten ve David Slade bulunuyordu. Her bölümde bir başka hikayeye odaklanan ünlü bilim kurgu dizisinde, geçen sezon Jesse Plemons, Rosemarie DeWitt, Aldis Hodge, Maxine Peake, Jimmi Simpson, Andrea Riseborough gibi oyuncular yer alıyordu. Her bölümde farklı karakterler anlatıldığı için çok daha geniş bir oyuncu kitlesi arayan dizi, haliyle yapım konusunda da Netflix’e pahalıya mal oluyor.

Dizinin pahalı olmasının yanında hala milyonlarca insan tarafından sevilerek takip edilmesi, Black Mirror’un ne kadar sevilen bir dizi olduğunu gösteriyor. 4. sezonun 6 bölüm olmasından dolayı daha fazlasını isteyen izleyicilerin, bunun için 2018’in sonlarını beklemeleri gerekiyor. Dizinin çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok.