Dünya genelinde heyecanla izlenen bilim kurgu dizisi The Expanse’in Amazon ile iş birliğine gideceği yönünde alınan haberler, dün gece itibariyle Jeff Bezos tarafından doğrulandı.

Şu anda Syfy kanalında üçüncü sezonu yayınlanan The Expanse'in önümüzdeki sezonda yolculuğuna Amazon Prime üzerinden devam edeceği açıklandı. Dizinin yapımcısı Alcon Entertainment'ten yapılan açıklamada, “The Expanse’in Amazon Prime’da devam edeceğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Alcon Entertainment kurucu ortakları ve CEO’ları Andrew Kosove ve Broderick Johnson,“The Expanse’in Amazon Prime’da devam edeceğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz! Jeff Bezos, Jen Salke ve Amazon ekibinin dizimize olan inancından ötürü minnettarız. Alcon Television müdürü Laura Lancaster’a da emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Dünyanın dört bir yanında bize inanan, bizleri destekleyen bilim kurgu severler olmasaydı, bu başarının gerçekleşmesi asla mümkün olamazdı. Reddit kampanyalarından hava yolu firmalarına kadar herkese teşekkür ederiz. Başardık” dediler.