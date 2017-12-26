Yönetmenliğini Hakan Yılmaz’ın yapacağı, kozmoloji konulu bir dizi çekilecek. Çekimleri İzmir’de yapılacak dizi, internet üzerinden yayımlanacak.

Daha önce Yabancı ve Transparan isimli iki sinema filmi çeken, Transparan filmi YouTube’da 4 milyon kez izlenen Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu yönetmen Hakan Yılmaz, festivaller için yaptığı kısa filmlerin ardından bu sefer İzmir’de ‘Zeta’ adlı bir bilim kurgu dizisi çekecek.

Çekimleri İzmir’in Tire, Kemalpaşa ve Foça ilçelerinde yapılacak dizi, 20 yıl boyunca uzaylılar tarafından alıkonunan bir kişinin dünyaya tekrar gönderildikten sonra başına gelenleri araştırmasını konu edinecek.

Dizinin görsel efekt ve müzikleri için Hollywood’dan destek aldıklarını belirten Yılmaz, ilk bölümünün 2018 Ocak ayında yayımlanması için görüşmelere başladıklarını belirtti.