‘Sonsuz Kış Uykusu İle Derin Uzay Seyahatleri’ Başlıyor!

Filmlerde görmeye alışık olduğumuz, derin uzay yolculuklarında kullanılan ve bedeni bazen yıllar boyunca uyutacak “hibernasyon çemberi” gerçek oluyor.

Spacework adındaki bir kuruluş, bilim kurgu dünyasının en büyük efsanelerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Derin uzay yolculuklarında aylar, hatta yıllar sürecek yolculuklar esnasında insan bedeni, hibernasyon denilen bir yöntemle istenilen süre kadar uyku modunda tutulacak. İşlem, kalp atış hızı ve kan basıncını yavaşlatmak için normal vücut sıcaklığını biraz düşürmeye bağlı. Başka bir deyişle, yapay hipotermi yöntemleri geleceğin uzay yolculuklarında kullanılacak.

Bunu, uzun vadede heyecan verici bir gelişme olarak değerlendirmek mümkün. Hedefe ulaşmak için gereken zaman boyunca insanlar kısıtlı alanlara sahip olacaklar ve bu uzun sürelerin uyanık şekilde geçirilmesinin ciddi psikolojik sorunlara yol açacağı da bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum. Örneğin bugün gerçekleştirilecek bir Mars yolculuğun minimum 6 ay vakit alacağı belirtiliyor. Bu süre zarfında yolcular, karanlık bir uzayın ortasında daracık bir alanda kalıyorlar.

Bilim kurgu sevdalıları, bu tip bir teknolojinin işlendiği filmleri hatırlayacaklardır. Bay Hiçkimse (Mr. Nobody) ve Yıldızlararası (Interstellar) filmlerinde benzeri teknolojiler, insanların aylarca hatta yıllarca uyumalarını sağlıyordu. Elbette bu iş için ilham alınan şey gene bilimsel teorilerdi ve görünüşe göre hepsi gayet sağlam temellere oturtulmuştu.

Spaceworks, John Bradford önderliğinde "terapatik hipotermi" olarak adlandırdıkları bir yöntem kullanmayı öneriyor. Süreç, vücudun normal sıcaklığının (37 °C) biraz altına indirilmesiyle, kalp atış hızının ve kan basıncının düşürülmesine dayanıyor. Ancak hipotermi konusu oldukça hassastır ve dengeli bir şekilde düşmeyen vücut ısıları, kalbin durmasına ve beyinde travmatik hasarlar yaşanmasına sebep olabilir. Bilim insanları ise bu ince nüansı bulmak adına ter döküyorlar.

Günümüzde uygulanan hibernasyon yöntemleri, insanların 2 ila 4 gün süreyle uyutulmalarını sağlıyor. Spaceworks ise bu süreyi aylara uzatacak bir yöntem geliştirdiğini iddia ediyor. Aynı zamanda süreci otomatikleştirmek ve uykuya dalmadan önce uyanma zamanını ayarlamak mümkün olacak.

Uzay hibernosyon sistemleri önce NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli çalışanları, hemen ardından da uzun uzay yolculukları yapacak hayvanlar üzerinde denenecek.