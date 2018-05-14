Araştırmacılar, Hafıza Transferi Yapmayı Başardı!

Hepimiz hayatımızdaki bazı anıları yok etmek isteyebiliriz. Bu hayali gerçekleştirmek için adım atan bilim insanları, hafıza transferini deniz sümüklü böceğinde gerçekleştirmeyi başardı.

Bazılarının hayali bazılarının ise kabusu gerçek oldu. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan) olarak bildiğimiz filmin kurgusu gelecekte gerçekleşebilir. Bilim insanları, hayvanların hafızalarını transfer etmeyi başararak elektro şok cihazıyla deniz sümüklü böceklerine başka böceklerden aldığı hafızayı aktardı.

Beyinden gelen bulgular, hayatlarında hiç elektironik şoka uğramamış deniz sümüklü böceklerine aktarıldığında hafıza başarıyla aktarıldı. Sonuçlar, hafızanın ya da anıların fiziksel enjeksiyon tekniğiyle aktarılabileceğini gösteriyordu. Aynı şekilde 1960'larda yapılmış araştırmalar da 'hafıza haplarının' gelecekte işe yarayabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, önceki araştırmalardan yola çıkarak; istenmeyen anıların da yok edilebileceğini söylüyor. Kısacası Sil Baştan filminde olan tüm senaryo artık gerçeğe dökülecek. Sonuçlar, RNA'nın değiştirilebileceği ve düzeltibileceğini gösteriyor.

Nitekim sonuçlar bilinenin aksine belleğin yalnızca beyindeki hücrelerle veya sinapslarla alakalı olduğu görüşünü değiştirecek. Araştırmada deniz sümüklü böceklerine tekrar tekrar elektirik şoku verildi. Beyinlerden gelen metaryeller, hayatlarında hiç şoka uğramamış sümüklü böceklere verildiğinde ise hafıza aktarımı gerçekleşiyordu. Bu çalışma, travmaya bağlı psikolojik bozuklukları tedavi etmekte kullanılabilir.