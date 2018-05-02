Bilim Kurgu Filmlerindeki Lazerli Gözler Gerçek Oluyor!

Çocukluğumuzun çizgi filmlerinde veya şimdilerin bilim kurgu filmlerinde çokça gördüğümüz, süper kahraman lazerli gözleri biz insanlar içinde kullanılabilinir oluyor. Kulağa oldukça heyecan verici gelen bu buluş, birçok alanda bizlere kolaylık sağlayabilir.

Gelişen teknoloji ile dünyamız adeta ‘Bu da olmaz artık!’ diye tabir edilen seviyelere doğru ilerliyor. Bu noktada türlü yenilikler ile şaşırdığımız günlerde, bilim insanlarından bir ilginç buluş daha geldi. Araştırmayı yürüten bilim insanları, son zamanlarda üzerinde çalıştıklstı Superman benzeri lazer göz vizyonunu kullanılabilir hale getirdi.

St Andrews Üniversitesi'nde görev alan ekip, bu teknolojik gelişme üzerinde uzun bir süredir çalışıyordu. Henüz üretime geçilememiş olsa da, araştırmacılar gözleri lazerle çeviren ultra ince bir zar üretebildiklerini belirttiler. Tamamıyla organik maddelerden üretilen yarıiletken lazer zar, süper ince olmasına karşın, oldukça da esnektir. Kontakt lens mantığı ile kullanılabilinecek olan bu lazer zarın, birkaç ay sonra bile optik özelliğini koruyabileceği ifade ediliyor.

İlk olarak inek gözlerinde testi sağlanan lazer zar, düz bir alan üzerinde keskin bir çizgiyi tanıyabiliyor. Daha açık ifade etmek gerekirse, bu gözünüzle bir barkodu veya sayıları tarayabileceğiniz anlamına gelir. Güvenlik, kimlik doğrulama ve benzeri alanlarda rahatlık ile kullanılabilineceği düşünülen bu gelişmenin, hayatımızdaki bir dönüm noktası olabileceğini de söyleyebiliriz.