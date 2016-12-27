Bilim Kurgu Filmlerinden Fırlamış Dünyanın İlk İnsanlı ve İki Ayaklı Robotu: METHOD-1

Güney Kore'de üretilen METHOD-1 isimli robot, dünyanın ilk insanlı ve iki ayaklı robotu olarak tarihe geçiyor.

Bugüne kadar oldukça ilginç robotla karşılaştık ancak bilim kurgu fimlerinde tanık olduğumuz, içine insanın girip hareket ettirdiği dev bir canavara benzeyen ayaklı robotlar genel olarak bir hayalden ibaretti. Bu hayallerdeki robot, METHOD-1 adıyla Güney Kore'de yapıldı.

Yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 1.5 ton ağırlığındaki bu adeta canavar gibi görünen robot Korea Future Technology tarafından geliştirilmiş ve robotun tasarımında dünyaca ünlü bilim kurgu filmleri için kurgu tasarımlar yapan tasarımcılarla çalışılmış.

Terminatör'den Pasifik Savaşı'na kadar birçok popüler filmde karşımıza çıkan ayaklı robotlara benzeyen bu robota ait videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Bu arada, dünyanın ilk insanlı ve iki ayaklı canavar robotu yerli yapım Transformers diyebileceğimiz Letrons'u da andırmıyor değil. Türk yapımı Transformers olan Letrons'u incelediğimiz videomuz da hemen burada: