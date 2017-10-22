Bilim Kurgu Filmlerinden Fırlamış Güvenlik Kamerası The Moon

Akıllı ev teknolojilerinin ilerlemesi ve ucuzlamasıyla artık değişik cihazlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Yeni bir proje olan The Moon, evinizin"uçan gözü" olmak istiyor.

Akıllı ev teknolojileri gün geçtikçe ilerliyor ve daha ulaşılabilir hale geliyor. Bu ürünler arasına yeni eklenenlerden bir tanesi de hem işlevsel hem de, biraz korkunç.

Başlıkta da dediğimiz gibi bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen güvenlik kamerası ve akıllı ev işlem merkezi, The Moon, mıknatıs tabanlı bir teknoloji ile kendi tabanının üzerinde havada durarak çalışan 360 derece görüş açısına sahip bir cihaz. Cihazın özellikleri arasında gece görüşü, kablosuz şarj, bulut depolaması ve evinizde gerçekleşen her şeyi takip edebilecek sensörler yer alıyor.

1-Ring kuruluşundan ilk İndiegogo girişimi olan cihaz, destek toplama süresinin bitmesine daha bir kaç ay olmasına rağmen talep ettiği miktarın çok çok üzerinde bir bağış toplamış durumda. “Dünyanın ilk havada duran kamerası” olarak tanımlanan The Moon, etrafında sakince dönerek 360 derecelik görüşe sahip olabiliyor. Ses ve gürültü tanıma sistemine sahip olan cihaz aynı zamanda kablosuz şarj olduğu için pili hiç bitmiyor.

Akıllı ev işlem merkezi olduğunu başta da ifade ettiğimiz cihaz, evinizde yer alan tüm IoT cihazlarına bağlanarak onları tek merkezden yönetebilmenizi sağlıyor. Cihaz, şu araların sıcak akıllı ev ürünlerinden Amazon Alexa ve Google Home’a tam destek sunarken yakın zamanda da Apple’ın HomeKit’ine destek vermeye başlayacak. Evinizdeki Nesnelerin İnterneti cihazlarına ZigBee, Z-Wave, Bluetooth Smart ve Kızılötesi ile bağlanan The Moon, hatrı sayılır bir iletişim donanımına sahip.

Evinizdeki nem, sıcaklık, ışık ve karbon dioksit seviyelerini kontrol ederek raporlayan The Moon, üç farklı mikrofon ve bir de hoparlöre de sahip. Bu sayede görüntülü konuşmalar gerçekleştirmek uçan kameranızla mümkün hale geliyor. Alüminyum, plastik ve lastikten yapılmış uçan gözünüz, ortamda ses veya hareket algıladığında otomatik olarak o yöne dönüyor ve kayda başlıyor. Kayıtları dilerseniz daha önceden ayarladığınız bulut hizmetine, dilerseniz de kendi fiziksel depolamanıza kaydedebiliyorsunuz. Cihazın en ilginç ve “işlevsel” özelliklerinden bir tanesi de “Bulunma Simülatörü” denilebilir. Bu özellik, siz evde olmadığınızda rastgele aralıklarla ışıkları ve cihazları açıp kapatarak dışarıya sanki evdeymişsiniz izlenimi verilmesini sağlıyor.

Her şey beklenildiği şekilde devam ederse, The Moon Mart 2018’de satışa sunulacak ve fiyatı da 330 dolar olacak. Eğer satışa çıkacağından eminseniz veya projeye destek vermek istiyorsanız, buradan projenin sayfasına ulaşabilir ve 209 dolara cihaza sahip olabilirsiniz.