Bilim Kurgu Filmlerinden Fırlayan Antarktika Fotoğrafları!

Issız bir gezegeni ziyaret eden insanlara filmlerden aşinayız. Ancak dünya üzerinde de izlediğimiz o filmleri andıran sahneleri gerçek bir şekilde görmek mümkün. Antarktika’ya kısa bir ziyarette bulunuyoruz.

Fotoğraf sanatçısı Christopher Michel, yaptığı son Antarktika gezisinde sinematik kareler yakalamayı başardı. Buzul kıtasına, turistik ve bilimsel seferlerden sorumlu olan bir şirket aracılığıyla gitti ve Güney Kutbu’ndaki yaz mevsiminin muhteşem görüntülerini sunmaya başladı.

Resimlerde göreceğiniz fenomen manzara, “güneş köpeği” ya da “parhelion” olarak biliniyor. Havada biriken buz kristallerinin, Güney Kutbu’nun güneşli geçirdiği yaz aylarında güneş ışıklarıyla çarpışması sonucunda oluşuyor. Zemine oldukça yakın bir şekilde havada asılı durabilen dairesel şekiller, ışığı kırıyorlar. Böylece güneşi çevreleyen iki bebek güneş varmış gibi görünüyor.

Fotoğraftaki retro izler ise fotoğraf sanatçısının kendi yorumu. Açıkçası bilim kurgu havasını arttırdığını söylemek mümkün. Kendisini bir anda 2001 Bir Uzay Macerası filminden bir sahne izliyormuş gibi hissedenlerin sayısı oldukça fazladır.

Michel bu kareleri çekebilmek için her yıl parhelion efsanesinin peşinden koşan kutup maceracılarından ilham aldığını belirtiyor.

İşte fotoğrafçının Instagram hesabından paylaştığı mükemmel Güney Kutbu kareleri: