Uzay Çağına Hazır Olun: Bilim Kurgu Filmlerinden Tanıdığımız "Güç Kalkanları" Gerçek Oluyor!

BAE Savuma Teknolojileri tarafından geliştirilen güç kalkanı lazer silahlarına karşı koruma kalkanı oluşturarak saldırıları engelliyor.

Bilim kurgu filmlerinde hayranlıkla izlediğimiz farklı ve "Hadi canım, gerçekte olmaz böyle şey" dediğimiz birbirinden üstün teknolojiler her geçen gün günlük hayatımızın bir parçası oluyor. Yeni nesil lazerli kalkanlar ise belki günlük hayatımızın direkt olarak değil ama savunma teknolojilerinin önemli bir parçası olacak.

BAE Savunma Sistemleri tarafından geliştirilen Lazerle Geliştirilmiş Atmosferik Lens teknolojisi ışık hızında bir kalkan alanı oluştruyor ve gelen saldırıyı duruma göre engelliyor ya da geri yansıtıyor. Üstelik bu teknolojinin gerçekte de faaliyete geçirilebilecek olması artık uzay savaşlarını da yaşayabileceğimizin en önemli göstergelerinden bir tanesi.

Bu kalkanın videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: