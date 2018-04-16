Bilim Kurgu filmlerinin birçoğu, aşırı görünse de zaman zaman fark etmeden bize gelecekten haber getirmiş olabiliyorlar. Hayal gücünün ve bilimin sınırının olmadığının farkındaysanız, sizde bu teknolojilerden en azından birini dört gözle bekliyorsunuz demektir.

Hepimiz, 'ışınlanma artık keşfedilse' ya da 'görünmez olmanın yolunu hala neden bulamadık' gibi yarı ciddi sorular soruyoruz. Aslında bu soruları sormakta ve gerçek olmalarını beklemekte de oldukça haklıyız çünkü bilim kurgu filmleri, gelecekten haber getirme konusunda oldukça başarılı. Üstelik her geçen gün, böyle popüler birçok 'ütopik' gelişmenin gerçekleşmeye adım adım yaklaştığına da şahit oluyoruz. İşte gerçekleşmesini büyük bir merakla beklediğimiz 7 teknolojik gelişme;

Işınlanma

Işınlanma, bilim kurgu evreninde belki de en çok kullanılan teknoloji. Saniyeler içinde gezegen değiştirmeyi sağlayan bu şahane teknoloji, henüz çok uzağımızda görünüyor. Asla gerçek olamaz gibi görünse de, bilim insanları 'bilim kurgu efsanesi' ışınlanmayı bir efsane olmaktan çıkarmak için senelerdir çalışıyorlar üstelik büyük gelişmeler kaydettiklerini de söylemek mümkün. Geçtiğimiz yaz Çinli bilim insanlarından gelen haber ile, ilk kez bir maddenin dünya yörüngesine ışınlanmasına şahit olmuştuk. Belki de bu teknoloji, düşündüğümüz kadar uzakta değildir.

3D Yazıcı İle Üretilen Organlar

3D yazıcıların kullanım alanı her geçen gün genişliyor. Artık astronotların uzayda yiyebilecekleri yemekler, son teknoloji araba parçaları ve daha birçok farklı ürün üretiyoruz ve bunlarda geçmişte inanılması güç hayallerdi. Aynı yöntemle organlar üretmek ne kadar yakındır bilinmez ancak bu konuda da önemli çalışmalar yapıldığı ve gelecekte gerçekleşeceğine dair inancın bir hayli fazla olduğunu söylemek, yalan olmaz.

Mars'ta Yaşam

Mars, insanların şu ana kadar bulabildiği en alternatif 'dünya' Hal böyle olunca, bilim kurgunun en vazgeçilmez felaket senaryolarının sonunda da Mars hep yeni yuvamız oluyor. 40 yıl önce asla imkan vermezdik ve hala mümkün değil belki ama çok yakın olduğunu kolayca söyleyebiliriz.

Gelişmiş Yapay Zeka

Biz yapay zekanın geldiği noktayı hayretler içerisinde izlesek de, senelerdir bu konuda daha da ilerici birçok fikir var. Yapay zekalı robotların birçok şeyi aynı anda yapabildikleri ve daha bilinçli oldukları bir gelecek hayali var ve aslında gelişimi tetikleyen şeyin de bu hayal olduğunu söylemek mümkün. Yaşnanları hafızasında tutan, sayısız mimik sergileyen insansı robotlarımızı düşünecek olursak, bu hayalinde yakın bir zamanda gerçek olacağını söyleyebiliriz.

Kuantum Bilgisayarlar

Aslında kuantum bilgisayarlara dair yıllardır yürütülen çalışmalar kısmen sonuç alıyor ve geçtiğimiz aylarda hakkında detaylı bilgiler verilen, IBM tasarımı bir kuantum bilgisayar, bu teknolojide de ne kadar yol katettiğimizi gösteriyor. İhtimalleri 0 ve 1'lere bağlı kalmadan kuantum mantığına göre hareket ederek hesaplayan bu bilgisayarların listede yer almasının sebebi ise henüz bizlerin kullanabileceği bir seviyeye gelmemiş olması ve hala üzerinde çalışılıyor olması diyebiliriz. Tıpkı ışınlanmada olduğu gibi, bu konuda da büyük gelişmeler kaydettik ancak daha çok yolumuz var.

Lazer Tabancalar

Biraz daha 'ciddi' gelişmelere bakacak olursak, Star Trek ya da Star Wars gibi efsane evrenlerin meşhur lazer silahlarına da yakında sahip olacağımızı söylemek mümkün. Lockheed Martin isimli dünyaca ünlü ileri teknoloji havacılık şirketi, bu konu üzerinde ciddi çalışmalar yapıyor ve bir hayli yol katetti. Filmlerde gördüğümüz haline hiç benzemese de, esin kaynağının onlar olduğunu hala söyleyebiliriz.

Görünmezlik

Harry Potter'da olduğu gibi eski bir pelerini giyerek görünmez olmak tabii ki mümkün değil. Ancak askeri alanda yapılan bazı gelişmeler 'görünmez' olmayı sağlayan yüksek kamuflaj teknolojileri ile bunu da neredeyse hayata getirmiş durumda.

Sizin gerçekleşmesini en çok istediğiniz bilim kurgu teknolojisi nedir? Listemizde olmayan ancak gerçekleşse süper olurdu dediğiniz teknolojiler var mı?