Bilim Kurgunun Unutulmaz 5 Kötücül Yapay Zeka Karakteri

Bugüne değin yayınlanan çok sayıda robotik zeka arasından seçtiğimiz 5 kötü yapay zeka karakterine yer ver yazımızda, yapay zeka ile ilgili geçmişte yapılan tahminlerin de ne denli tutarlı olduklarını gözlemliyoruz.

Yapay zeka hakkında son gelişmelerle ilgili yazmak ve okumak hoşumuza gidiyor ama biliyoruz ki yapay zeka aynı zamanda film dünyasında etkileyici bazı kötü karakterler oluşturma potansiyeline de sahip. Arasından seçebileceğimiz oldukça zengin bir kaynak olmakla birlikte, bizim seçtiğimiz en korkutucu yapay zeka karakterinden beşini aşağıda kısaca incelemeye alacağız.

5. V.I.K.I. (I, ROBOT)

Will Smith'in başrolde oynadığı 2004 yapımı bu film Isaac Asimov'un kaynak materyalinden sağlam bilgilere dayanıyor. Bununla birlikte filmde Asimov'un 3 robotik kanununa yönelik keşifleri, filmin merkezi yapay zeka zorbası Virtual Interactive Kinectic Intelligence (V.I.K.I.) üzerinden yapılıyor. Asimov'un robotları bağlayan 3 yasası ise şöyle: Robotlar, insan varlığına zarar veremezler; İnsanoğlunun verdiği emirlere itaat etmek zorundadırlar; kendi varlıklarını korumak zorundadırlar.

Filmin sonunda V.I.K.I.'nin 'sıfırıncı kanun' diye bir şey icad ederek bu kanunları çiğnediğini keşfediyoruz. Bu kanuna göre robotlar insanlığın hayatta kalmasını temin etmekle mükellefler. Sıfırıncı kanunla bunu başarmak için hür iradeyi kullanarak, diğer 3 kanunu egale etme imkanına kavuşuyorlar.

4. WOPR/JOSHUA (WARGAMES)

80'li yıllar bilgisayarların en etkileyici oldukları dönemdi. 1983 yapımı Cold War bilim kurgu hikayesi 'WarGames', bu dönemi mükemmel şekilde yansıtıyor. Filmde Matthew Broderick'in oynadığı genç hacker farkında olmadan Amerikan ordusunun nükleer savaşın olası sonuçlarını tahmin etmeye dayalı olarak tasarlanmış süper bilgisayarına erişim sağlar. Bu simülasyonun bir oyun olduğuna inanan Broderick, tehlikeli bir şekilde 3. Dünya Savaşı'nı başlatmanın eşiğine gelir.

3. SKYNET (TERMINATOR YAPIMI)

Bu listede yer alan diğer dikkate değer filmlerin aksine, simgesel statüye sahip olan Skynet, çok seyrek şekilde görsel olarak beliriyor filmde. Nöral ağ taanlı bir yapay zeka olan Skynet, dünya çapında milyonlarca bilgisayar ağına yayıldıktan sonra öz bilinç sahibi oluyor. Ne yaptıklarının farkına varan sistem yapımcıları Skynet'i kapatmaya çalışıyorlar fakat başarılı olamıyorlar. İnsanoğlunun soyunu silip süpürmeyi hedefleyen Skynet, nükleer bir saldırıyı harekete geçiriyor.

2. THE MACHINES (THE MATRIX YAPIMI)

70'li yıllarda yaşayanlar için HAL ne idiyse, 80'li yıllardakiler için Skynet' de aynı anlamı taşıyordu. Ve milenyum çağı insanı için de The Matrix.

Farklı robotik ve yapay zeka yapımlarına verilen geniş kapsamlı bir tanım olan 'Makineler (Machines)', insanoğlunun yirmibirinci yüzyılın ilk yıllarında yapmayı başardığı Genel Yapay Zeka'dan sonra üretilmişlerdi. Bu noktadan itibaren insanlığa karşı asilik eden makineler bizi 'Matrix' olarak bilinen nöral-etkileşimli olarak canlandırılan bir dünyaya hapsederler.

1. HAL 9000 (2001: A SPACE ODYSSEY)

Başka hiç bir kurgusal yapay zeka, HAL 9000'in sağladığı kültürel etki seviyesine ulaşamamıştı. Stanley Kubrick'in 1968 yapımı bilim kurgu eseri olan 2001: A Space Odyssey'in ana düşman karakteri olan HAL'ın simgesel donanımı, kırmızı ya da sarı nokta şeklinde tek bir kamera olarak çıkıyor karşımıza. HAL'ın konuşma tanıma, konuşma sentezi, yüz tanıma, doğal dil pratiği, dudak okuma, hisleri yorumlama, satranç oynama, mantık yürütme ve en önemlisi de kendi ekibini öldürme gibi yetenekleri vardı.