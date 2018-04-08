Teknoloji Bakanı: Yerli Otomobil Piyasaya 5 Modelle Çıkacak

Gelişim süreci büyük bir merakla beklenen yerli otomobilimiz için Faruk Özlü'den önemli açıklamalar geldi.

Bildiğiniz gibi yerli otomobil 5 farklı büyük firmanın ortaklığında, büyük bir konsorsiyum ile geliştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin başına geçmesi için 3 CEO adayı olduğunu konuşulmuş ve önümüzdeki günlerde bu ismin belli olacağı da söylenmişti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı konuşmada yerli otomobille alakalı çok önemli açıklamalarda bulundu. Dilerseniz Bakan Özlü'nün açıklamalarına bir göz atalım:

5 Farklı Model

"Türkiye'nin Otomobili'nin, 5 modelle piyasaya girmesi ve üretim maliyetlerini düşürmek açısından 3 modelin aynı şasi üzerinde olması planlanıyor. Mesela bir sedan olacak, bir spor kullanım modeli SUV cinsi olacak, bir genel maksat aracı olacak. Araçlar, B ve C segmentinde üretilecek. Türkiye'nin Otomobili, elektrikli olacak."

CEO Konusu

"Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde, teknik-mali analiz, şirketleşme ve CEO atanması konusuna yoğunlaştık, bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu aşamaların ardından tasarım, üretim, logo ve marka belirlenmesi çalışmalarına yoğunlaşacağız."

Üretim Nerede Yapılacak?

"Türkiye'nin Otomobili'nin, 5 modelle piyasaya girmesi ve üretim maliyetlerini düşürmek açısından 3 modelin aynı şasi üzerinde olması planlanıyor. Mesela bir sedan olacak, bir spor kullanım modeli SUV cinsi olacak, bir genel maksat aracı olacak. Araçlar, B ve C segmentinde üretilecek. Türkiye'nin Otomobili, elektrikli olacak."

Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu (OGG) olarak adlandırılan şirketler grubunun otomobilin gelişimine hız kazandırdığını belirten Özlü, çalışmalarla ilgili de oldukça umutlu konuştu. Bakalım önümüzdeki dönemde bu 5 farklı model hakkında ne gibi bilgiler gelecek?