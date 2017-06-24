Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, NTV'ye yaptığı açıklamada Türkiye'nin yerli otomobil konusunda bir babayiğite ihtiyacı olduğunu söyledi.

Son dönemlerde sıkça gündeme taşınan yerli otomobil konusuyla ilgili bir taraftan çalışmalar hızla devam ederken diğer taraftan da çalışmaların aksamaması ve başarıyla tamamlanması adına arayışlar devam ediyor.

NTV'nin canlı yayınına katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de canlı yayın esnasında genel olarak gündemle ilgili açıklamalar yaparken yerli otomobil projesine de değindi. Yerli otomobille ilgili bir babayiğite ihtiyaç olduğunu belirten Özlü, hem TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun hem de kendilerinin yerli otomobillerle ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü ve bayramdan sonra bu konudaki görüşme trafiğinin artacağını belirtti.

Bu noktada da yerli otomobil projesi kapsamında devlet mercilerinin dışında özel sektörden de destek alınacağı ve bu alanda belli bir birikimi olan üreticilerle işbirliği içine girileceği tamihn ediliyor ancak yine de bu konuyla ilgili kesin bir açıklama yok.