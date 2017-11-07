Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, taşıtların camlarının görüntüsünü değiştirecek seviyede renkli film tabakalarının kullanılmasının yasak olduğunu, uygulamanın tek istisnasının fabrika çıkışlı 43R onaylı sürücünün arka kısmında bulunan renkli camlar olduğunu açıkladı.

Araçlarda kullanılan cam filmlerle ilgili her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Bakanlık, araçlarda kullanılan cam filmlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 63. maddesindeki “Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede kullanımı ya da camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır” hükmünü anımsattı.

Araçların trafik denetlemeleri ve gerekli durumlarda cezası uygulamalarının polis ve jandarma aracılığıyla yapıldığına vurgu yapılan açıklamada, denetimlerde ve cezai işlemlerde Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerinin uygulandığı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl 26 Ekim tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği ile bahsedilen araçlardaki cam filmi uygulamasının 26 Ekim 2017’den itibaren yürürlüğe girecek şekilde belirlendiği ve bu tarihten sonra yapılacak cam filmi işlemleri için teknik düzenlemeye gidildiği hatırlatılan açıklamada 26 Ekim’den önce yapılan cam filmlerle ilgili de bir ‘serbestlik getirici’ düzenlemenin yapılmadığı belirtildi.