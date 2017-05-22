Bilim Sorguluyor: Hayaletler Gerçekten Var mı?

Birçok kültürde hayaletlerin varlığına dair anlatılar mevcut. Ancak yıllar içinde gelişen bilimsel düşünce ile bu tarz inançlara itibar edilmemeye başlandı. Bazıları ise hayaletlerin varlığını bilimsel yöntemlerle açıklamaya çalışıyor. Hayaletlerin izini süren ABD yapımı "Hayalet Avcıları" programı, olaya farlı bir bakış açısı katıyor.

Öldükten sonra ruhları aracılığı ile varlığını devam ettiren doğa üstü varlıklar olarak tanımlayabileceğimiz hayaletler; TV dizilerinden filmlere, çizgi filmlerden masallara birçok anlatıda konu edilmişlerdir. Bazıları hayaletlerin varlığına inanırken, bazıları ise bunun bir saçmalık olduğuna inanmışlardır. 19. yüzyılda gelişen bilim, birçok doğa olayını açıklamıştı. Bu da insanların doğa üstü birtakım güçlere inacını haliyle sarsmıştı. Yine de hayaletlere inananların bir kısmı bu düşüncelerini bir kenara atmadılar ve onları bilimsel olarak kanıtlamaya çalıştılar. Bu furya, o günlerden günümüze dek devam ediyor. ABD’deki Syfy isimli TV kanalında “Ghost Hunters(Hayalet Avcıları)” isimli program, her hafta yeni bir bölümle hayaletlerin izlerini sürüyor. Ücra köşelerden tarihi evlere, mezarlıklardan ıssız kasabalara dek bir dizi araştırmada bulunuyorlar ve efsanelerin peşinde koşuyorlar.

“Hayalet” Fikrinin Arkasında Yatan Mantık

Özellikle Amerikan kültüründe sıkça anlatılan hayalet hikayeleriyle karşılaşırız. Bunlar edebi türlerden sinema sanatına dek değişik türlerde karşımıza çıkabilir. Birçoğu da “yaşanmış bir olaydır” etiketi ile piyasaya sürülmektedir. Tabii ki bu durumlar kişisel bir deneyimin sonucu olabilir, ancak bilimsel kanıttan yoksundurlar. Hayaletlerin peşinden koşan “Hayalet Avcıları” programının bir kısmı da, “hayalet”in tam olarak ne olduğunu peşinden koşmakla geçiyor. Bir kısım insan hayaletleri “öteki dünya”ya geçememiş huzursuz ruhlar olarak tanımlanırken, diğer bir kısmı da insan zihninin yansıması olan ve zihnimizden dünyaya yansıyan telepatik varlıklar olarak tanımlıyor. Yani burada da tutarlı bir durum mevcut değil.

Peki İnsanlar Neden İnanıyorlar?

Hayaletler hakkında bilimsel bir kanıt olmamasına rağmen insanlar bu varlıklara inanmayı sürdürüyorlar. Bazıları elektronik aletlerle ortamdaki elektriği ölçerek, normalden farklı ortam elektriği bulduklarında bunların hayaletlerin kanıtı olduğunu ileri sürüyor. Ancak bu durum doğrudan bu canlıların varlığını kanıtlayan bir durum değil. Bazıları kişisel deneyimlerinden, bazıları özellikle hristiyanlık inancına göre ruhların cezalandırıldığına inandığından, bazıları da etrafında herkes inandığı için hayaletlere inanıyorlar. Bu yüzyıllardır süregelen bir inanç, ancak henüz bilimsel bir kanıtı mevcut değil. Bu nedenle hayaletler; araştırılmaya değer, ancak körü körüne inanmaya değmeyecek bir meseledir. Ayrıca “Hayalet Avcıları” izlemesi zevkli bir program. Hayaletleri sevseniz de sevmeseniz de bir göz atın deriz. Buradan SyFy'ın Youtube kanalına ulaşabilirsiniz.