Stresi Önlemek İçin Yüksek Sesle Kendinizle Konuşun!

Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre stresi önleyip duyguları kontrol etmek için yüksek sesle kendi kendinize konuşmanızın çok faydası bulunuyor.

Kendinizle konuşuyor musunuz? Öyle içinizden konuştuğunuz o derin felsefi açıklamalardan bahsetmiyorum. Zaten düşünen insan sürekli içinden kendisiyle konuşur. Benim bahsettiğim sesli bir şekilde kendinizle konuşuyor musunuz? Eğer yüksek sesle kendinizle sürekli muhabbet ediyorsanız, stres seviyesi en az olan insanlardan birisiniz demektir.

Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, duygularınızı kontrol altına almak ve zihninizi sakinleştirmek için kendinizle yüksek sesle konuşmak çok işe yarıyor.

Michigan State Üniversitesi’nde çalışan araştırmacılar tarafından yayınlanan bilimsel bir raporda, olayları yüksek sesle ele aldığınızda duygularınızı daha rahat yönetebiliyorsunuz. İçinizden konuştuğunuzda kendi kendine konuşan beyin, yüksek sesle konuşmaya başladığında olayın içerisine üçüncü kişilerin girdiğini düşünüyor. Bu üçüncü kişinin bizzat sizin istediklerinizi söylemesi de duygularınızda bir rahatlamanın olmasını sağlıyor.

Michigan Üniversitesi Psikoloji Profesörü Ethan Kross, “Buradaki heyecan verici olay, bu denemelerden elde edilen verilerin, kişinin üçüncü kişiymiş gibi kendi kendine konuşmasıyla duygusal aktivitelerin daha düzenli oluşabileceğinin göstergesidir” dedi.

Biz de şu anda üniversite tercihi konularından dolayı heyecan duyan arkadaşlarımıza, bu taktiği uygulayarak daha az strese girmelerini öneriyoruz.