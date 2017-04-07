Taş-kağıt-makas oyununda yenmiş yenilmişizdir. Yapılan bir çalışma bu oyunda yenilmez olmanın bir yolunu bulmuş gibi gözüküyor.

Çin Zhejiang Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, MÖ 200'lü yıllara dayanan tarihçesi olan taş kağıt makas oyununun arkasındaki matematik hakkında bir çalışma yaptı ve genelde rastgele kazanılan veya kaybedilen bu ilginç oyunu kazanabilmek için bir yol buldu. Oyunun stratejisi teorileştirilerek, nasıl kazanılacağı ortaya çıkarıldı.

Ekip, teoriyi geliştirmek için oldukça geniş çaplı bir laboratuvar deneyi sürdürdü ve karar verme mekanizmasının modellerini gözlemledi. Çalışmaları, kazanma ya da kaybetme durumunda koşullu tepkinin oldukça küçük bir modeliyle sonuçlandı.

Araştırma gösterdi ki, oyunda kazanan oyuncu kazandığı seçimle oynamaya devam ediyor yani taşla kazandıysa taşla, makasla kazandıysa makasla oynuyor bir sonraki sefer de. Oyunu kaybeden oyuncu da daima seçimini değiştiriyor; makasla kaybettiyse taşa ya da kağıda geçiyor ve oyun devamlı döngüsel bir harakete dönüşüyor.

Oyunu kazanma yöntemini ise şu şekilde temsil edelim: A ve B oyuncuları, rastgele seçimlerle oyuna başlarlar. A oyuncusu taş seçiyorsa ve B de kağıt seçerse; A kaybeden olur. İkinci turda A kişisi, B kişisinin tekrar kağıt seçeceğini tahmin eder ve kazanmak için makas oynaması gerektiğini düşünür. Üçüncü seferde ise, A, B oyuncusunun kaybettiği için bu sefer makas oynaması gerektiğini tahmin edeceği için taş oynar ve oyunu kazanır!

Matematiksel olarak tercihlerinizi rastgele şeçmek mantıklı olandır. Her elin yenebileceği başka bir el olduğu gibi, onun yenebileceği de başka bir el vardır ve bu üç seçimin kazanma ihtimali de daima 1/3; ya kazanır, ya kaybeder ya da berabere olur. Bu kendini tekrar eden döngü, "Nash Dengesi" olarak bilinir.

Araştırma ekibi, kazanan oyuncu kazanan stratejisini korumaya eğilimliyken, kaybedenin değiştirmesi durumunu "koşullu yanıt" kuramı ile açıklanabileceği sonucuna varıyor ve torilerinin beynin doğal içgüdüsü olduğunu iddia ediyor ancak tabii ki bunu doğrulamak için daha fazla araştırma ve deneysel faaliyet gerekiyor.

Bakalım bu stratejiyi kullanarak oyunda yenilmez olabilecek miyiz?



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