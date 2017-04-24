Bilim ve Sanayi Bakanından Yerli Otomobil Açıklaması

Tüm çalışmaların devam ettiği yerli otomobil konusunda Bakan Özlü'den yeni açıklamalar geldi.

İTÜ ARI Teknokent'te düzenlenen ve gündeminde otomotiv sektörünün geleceği ve yeni trendlerinin olduğu "Next Mobility Summit"te bir konuşma yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil ve Türkiye'nin otomotiv sektörüne olan yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ülke ölçeğinde ele aldığımızda Türkiye'nin otomotiv sektörüne ciddi bir Ar-Ge yatırımı yaptığından bahseden Özlü, otomotivin ülke ekonomimizdeki yerine de değindi. Bu çalışmalar ve yatırımlar arasında en fazla dikkat çekenlerinden biri ise, İTÜ ARI Teknokent'e inşa edilecek olan, 85 milyon liralık Otomotiv ve Hareketlilik Tematik Binası.

Bu tür yatırımların yerli otomobil projesine de güç katacağını belirten Özlü, "Dünya pazarlarına da hitap edebilecek bir yerli otomobil markası oluşturmayı çok önemsiyoruz. Bunu inşallah özel sektörümüzün öncülüğünde kamunun da desteğiyle hayata geçireceğiz" açıklamalarında da bulundu.

Daha önceden Özlü, yerli otomobille ilgili yaptığı açıklamada bu konunun iş modelinde dönüşüme gidildiğini belirtmiş ve konuyla ilgili görüştükleri birkaç sanayici olduğunu, bu sanayicilerle birlikte çalıştıklarını ve oluşturulacak yeni bir yapı, konsorsiyumla yollarına devam edeceklerini dile getirmişti.

Aynı zamanda TÜBİTAK'ın yerli otomobille ilgili yaptığı çalışmaları da bu konsorsiyuma vereceklerini belirten Özlü, açıklamasının devamında ilk yerli otomobilin elektrikli olmasını ve 2019 yılına kadar da yerli taksi modelini yetiştirmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.