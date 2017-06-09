Yapay Zekalar 45 Yıla Tıpkı İnsan Gibi Olacaklar!

Bu zamana kadar izledik, okuduk ve düşündük ki; bizim böyle şeylere yetişmemiz zor. Bilimin kucağına bıraktığımız en büyük bombalardan biri olan yapay zekaların geleceği, yapılan bir araştırmayla aydınlandı.

İlk kez 1956’da ortaya atılan yapay zeka teorisi hakkında her 10 yılda bir ufuk açıcı gelişmeler yaşadı. Artık dünya basını yapay zekalara geleneksel adıyla seslenmiyor. Bunun yerine "öğrenen makine” tanımıyla son derece gelişmiş yazılım ve robotik teknolojilerin birlikteliğini vurguluyor. Bu işin meraklıları bir yana, yapay zekanın geleceğini öngörmek bilim dünyası için bile çok zor. Henüz tamamlanmış bir araştırma, insan gibi davranan öğrenen makineler için 45 yıl sonrasını işaret ediyor.

Oxford Üniversitesi ve Yale Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir anket çalışması, tam 352 yapay zeka uzmanının katılımıyla gerçekleştirildi. Tüm gelişim sürecinin önemli kilometre taşları şu şekilde sıralanıyor:

2024 yılında yabancı dil çevirmenliğinde herhangi bir insandan daha iyi olacaklar.

2026 yılında liselere giriş sınavları gibi temel düzeydeki sınavları bizden bağımsız olarak oluşturacak, kontrol edecekler. Yani insanları sınava tabi tutacaklar.

2027 yılında kamyon, kamyonet ve tır gibi ağır yüklü araçları bizden daha iyi kullanacaklar.

2031 yılında tüketim hatları ve perakendeciliği bütünüyle onlara emanet edebileceğiz.

2049 yılında tüm ameliyatları bağımsız olarak gerçekleştirecekler.

2053 yılında tıp sektöründe çalışan insan sayısı yok denecek kadar az olacak.

2062 yılına geldiğimizde ise bir insanın TEMEL DÜZEYDE yaptığı her şeyi yapabilecek duruma gelecekler.

Asyalı uzmanlar araştırma esnasında fikirlerini sunarlarken, Amerikalı katılımcılara göre daha erken tarihler verdiler. İnsanlık ile ilgili tüm işlerin bundan 120 yıl sonra tamamen otomatikleşeceği görüşünde ise fikir birliği sağlanmış durumda.

Önümüzdeki birkaç yıldan sonra teknolojinin geleceğini öngören herhangi bir çalışmada olduğu gibi, bu çalışmanın da kesin bir güvencesi yok. Ancak bugüne kadar yapılmış çalışmalar arasında en net sonuçları sunan bir araştırma olduğu kesin.

Bu tip çalışmaların en büyük avantajı ise, insanlığın yararına yapılabilecek her şeyin tüm detaylarıyla düşünülmesini sağlamak. İleri görüşlülük refleksinin tüm bilim camiasında nelere sebep olduğuna hep birlikte şahit olmaya devam edeceğiz.

Çalışmanın bütün detaylarını şuradan okuyabilirsiniz.