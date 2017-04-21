Gershoff: Şiddet Gören Çocuklar Daha Disiplinsiz Oluyorlar

Geçtiğimiz günlerde Aile Psikolojisi dergisinde yayınlanan bir makaleye göre çocuklar şiddet gördüklerinde daha terbiyeli değil, tam tersi toplum kurallarını çiğnemeye daha yatkın oluyorlar. Dr. Gershoff'un araştırmasına göre aileler, çocuklarını terbiye ederlerken şiddet uygulamamalılar.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre çocuklarını şiddetle terbiye etmeye çalışan anne babalar, istediklerinin tam tersi evlatlar yetiştiriyorlar. Yaklaşık 50 yıllık araştırmanın sonucunda bilim insanları, şiddetin istenmeyen davranışları anlık olarak engellediğini ancak uzun vadede anti-sosyal davranışları arttırdığını gözlemledi.

Aile Psikolojisi Dergisi'nde(Journal of Family Psychology) Dr. Elizabeth Gershoff’un(Texas Üniversitesi Öğretim Üyesi) yayınladığı makale, yıllar içinde 160.927 çocuk üzerinde yaptığı gözlemler sonucunda ortaya çıktı. Dr. Gershoff, “Analizimiz Amerikan ailelerinin istismar olarak görmediği, çocukların kaba etlerine şaplak atmak olarak gösterdikleri şiddet üzerine yoğulaştı.” diyor. Sonuç olarak çocuklara bu denli şiddet uygulamanın 13 ve 17 arasında olumsuz davranış oluşturduğunu ortaya çıkaran Gershoff, dayak atmanın ailelerin çocuklarını terbiye etmede verimsiz bir etken olduğunu; tam tersi çocukların büyüyünce toplum kurallarını çiğnemeye daha yatkın olduklarını buldu.

UNICEF’in geçen ay yayınladığı bir raporda ise, tüm dünyadaki ülkelerde çocukların %70’i büyürken şiddet görüyor. Gershoff’a göre ise şiddet uygulanmasının sıklığı da önem taşıyor. Bir çocuk ne kadar çok dövülürse, negatif etkileri o kadar artıyor. İsveç 1979’da aldığı bir kararla çocuklara şiddet uygulanmasını yasaklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Kanada’da bu yasak tartışılmaya başlandı. Yeni Zelanda’da ise oylandı ancak %88’lik bir çoğunluk bunu kabul etmedi. Kabul etmeyenler, çocukları hafifçe dövmenin hiçbir zararlı etkisi bulunmadığını, bu konuda hiçbir bilimsel araştırmanın olmadığını ileri sürdüler.