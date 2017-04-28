Araştırmacılardan Alkol - Sigara Aşkına Bilimsel Açıklama

Alkol tüketen bazı insanlar, alkol ile sigarayı birlikte kullanma zorunluluğu hissediyorlar. Peki bunun nedeni ne? Bilim insanları cevapları ortaya çıkardı.

Alkol kullanan insanlar, genellikle sigaranın onun tamamlayıcısı olduğunu düşünürler. Sigara kullanan insanlar alkol kullandıklarında, sigaraya normal şartlardan çok daha fazla ihtiyaç hissederler. Bunun sebebinin beynin talepleri olduğunu söyleyebiliriz. Araştırmacılara göre alkol insanlara sedatif etki yapıp uyku verirken, sigaradaki nikotin uyarıcı bir madde. Nikotin nedeniyle alkol kullananlar, ortalama alkol kullanıcılarına göre daha az uyku hissine kapılıyorlar.

Bir başka neden ise alkolün beyindeki bazı keyif noktalarını etkilemesi. Yani alkol kullanan kişilerde salgılanan serotonin, endorfin ve dopamin, bir şekilde insanları sigara içmeye ve nikotin tüketmeye teşvik ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalar, üniversite öğrencilerinin yüzde 40'dan fazlasının alkol kullanırken, sigara veye kenevir gibi maddeleri tüketmeyi tercih ettiklerini ortaya çıkarıyor. Kenevir ve alkol karşılıklı etkileşim içerisinde: İkisi de birbirinin etkisini zirveye taşıyor ve bir çeşit paradoks oluşuyor. Kenevirin ağrı kesici özellikleri, alkolün bazı yan etkilerini asgari düzeye indirgiyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı bilim insanları, sigara ve alkol arasındaki ilişkinin, tereyağı ve ekmek arasındaki bağlantıya benzediği görüşünde. Lakin bazı alkol kullanıcıları, kenevirden çok daha zararlı bazı maddeleri (Metamfetamin vb.) tercih ediyor ve bu tercih ölümcül olabiliyor.