Viski'nin suyla içildiğinde tadının daha iyi olduğu genelde bilinen bir gerçektir. Kimyagerler, barmenlerin de önerdiği bu içiş yönteminin neden daha güzel olduğunu açıkladılar.

Herhangi bir bardan sek viski istediğinizde, genellikle barmenler suyla beraber servis etmeyi önerirler. Viskinin tadının bu şekilde güzelleştiği genelde bilinen bir doğruyken bilim insanları, viskinin suyla neden daha güzel olduğunu açıkladılar. Viski genelde herhangi bir şeyle seyreltilirse içimi daha da çok kolaylaşır. Özellikle içtiğiniz viski İskoç viskisiyse bu seyreltme işlemi viskinizi daha lezzetli hale getirir.

Sceintific Reports'un yayınladığı makaleye göre viskiye o kendine özgü isli tadı veren şey; arpa maltı, alkol ve viskilerin saklandığı isli varillerin etkileşime geçmesiyle ortaya çıkan "guaiacol" isimli madde. Genelde yağa benzer yapısı olan bu madde, özellikle alkol oranı %50 den fazla olan viskilerde çok yoğun olarak bulunmakta. Fakat uzun yıllar varilde, ardından da şişe de saklandığı için dibe çöken "guaiacol" maddesi, araştırma verilerine göre viski seyreltilmediğinde ortaya çıkmıyor. Viskinin tadını değiştirmeden seyrelten tek madde ise su. Bu yüzden su ile seyreltilen İskoç viskileri çok daha lezzetli oluyor.