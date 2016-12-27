Bilimin "İnsanlar Neden Hayalet Görür?" Sorusuna Cevabı Var!

Milyonlarca insan; evlerinde tıkırtı, gizemli kişiler, kayıp ruhlar, gaipten gelen sesler duyduklarını ve gördüklerini ileri sürüyorlar. Peki insanlar neden böyle sesler duyuyorlar? Neden hayalet görüyorlar?

Milyonlarca insan hayalet gördüğünü iddia ediyor. Belki siz de onlardan birisiniz? Öteki dünyadan gelen ziyaretçileri görenlerin veya hissedenlerin anlattıklarının hiçbir kanıtı gün yüzüne çıkmadı.

Yine de hayalet görenler genelde, kayıp veya acı çeken ruhlarla alakalı hikayeler anlatır. Seslerini duyamadıklarını, ancak yine de hissettiklerini iddia ederler. Bu sesler insan duyum eşiğinin altında olan ses dalgalarından oluşur. Duyum eşiği altında olan birçok ses var. Bunlar 20Hz’den küçük sesler. Eğer evimize yakın bir yerden geliyorlarsa, muhtemelen boru tesisatından kaynaklıdır. Ancak deprem veya nükleer bombanın sesi de dahil olmak üzere yeryüzünde belli bir zamanda oluşmuş sesler, ortamda mesafe kat ederler.

Eğer insanlar bu ses dalgalarıyla temas ederse, gözleri titreyebilir ve/veya gizemli şekiller görebilir. Gizemi bozmak istemeyiz ancak; aslında hayalet görenler, aslında eşik altı ses dalgalarına maruz kalıyorlar.