Bilim İnsanlarına Göre Yatak Böceklerinden Nasıl Korunuruz?

Bilim insanları, yaptıkları çalışmaların sonucunda yatak böceklerinin kirli çamaşırlar aracılığı ile yayıldığını ortaya çıkardı.

Tahtakurusu familyasının alt sınıflarından olan yatak böcekleri(cimex lectularius), evinizde gerçekleşebilecek haşere sorunlarının en kötülerinden biridir. Yatağınızın içine yuvalanan bu böcek türü, geceleri uykuya geçtiğiniz sırada etlerinizi ısırarak kanınızı emerler.

Bu tarz bir sorunla karşılaşan kişiler çareyi ilk olarak odayı ilaçlamakta ve yatmadan önce haşere kovucu losyon sürmekte ararlar. Ne yazık ki yatak böcekleri çok iyi evrilmiş canlılardır ve böcek ilaçlarına karşı hızlı bir şekilde direnç geliştirirler.

Yatak böcekleri son dönemlerde dünyanın dört bir yanında çok sık adı anılan bir sorun haline geldi. Bunun en büyün nedenlerinden biri de uzun mesafe seyahat ücretlerinin son derece düşmüş olması.

Yatak böceklerinin bu kadar sık rastlanılan bir sorun haline gelmesi bilim insanlarının da dikkatini çekti ve neden bu kadar hızlı bir şekilde yayıldıklarını araştırmaya başladılar. Çalışmalar, en büyük hatanın seyahat çantalarını hazırlarken kirli kıyafetlerin açık bir şekilde bulundurulması olduğunu gösteriyor.

Sonuçta yatak böcekleri de kan emici bir tür. Bu nedenle bilim insanları, çalışmalarına bir başka kan emici tür olan sivri sineklerle başladılar. Araştırmalar sivri sinekleri CO2’nin çektiğini, hatta CO2’yi insan kokusuna tercih ettiklerini ortaya çıkardı.

Bunun üzerine araştırmacılar, yatak böceklerinin de CO2’ye doğru yönelip yönelmediklerini öğrenmek için bir deney düzeneği kurdular. Bir kavanozda bulunan 10 yatak böceğinin önünde iki seçenek vardı. Odalardan birinde insan varlığını simüle etmek için CO2 bulunurken diğer oda temiz hava ile doldurulmuştu. Ayrıca her iki odada da iki torba kirli, iki torba temiz çamaşır bulunuyordu.

Sonuçlar tuhaftı; yatak böcekleri, CO2’ye herhangi bir tepki vermemişlerdi. Fakat kirli çamaşırlar onların dikkatini çekmiş ve oraya doğru yönelmişlerdi. Bu deney toplamda 6 kez denendi, torbaların yerleri değiştirildi fakat sonuçta böcekler her defasında kirli kıyafetlerin olduğu torbalara yöneldi ve orada deney boyunca toplamda 96 saat durdular.

Sonuç olarak bilim insanları, yatak böceklerinin sorun olmaması için insanları kirli çamaşırlar konusunda uyarıyorlar. Özellikle seyahat ettiğiniz sırada kirli çamaşırları açıkta bırakmak, yatak böceklerinin valizinizde sizinle gelmesine neden olabilir. Üstelik rahat yatağınız, onların sizi geceleri yiyebilmesi için son derece güzel bir yuva olacaktır.