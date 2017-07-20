Babası Ölen Çocuk, Bir Daha Eskisi Gibi Olamıyor

ABD’de 5 bin çocuk üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre gelişme çağındayken babasını kaybeden çocukların DNA’ları, bundan olumsuz olarak etkileniyor.

Princeton ve Columbia Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, babasını kaybeden çocukların bu durumdan sandığımızdan çok daha fazla etkilendiklerini gösteriyor. Baba kaybının çocuklarda kromozomu nükleolitik parçalanmadan koruyan, hücrelerin ve organizmanın yaşlanmasını tetikleyen telomerler üzerinde ciddi bir etkisi olduğu tespit edildi.

Çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığının, bilişsel işlevinin, okul, ev ve ev ortamının incelendiği araştırma kapsamında bilim insanları, 9 yaşına kadar hayatını kaybeden çocukların, telomer boylarının diğerlerinden %14 daha kısa olduğunu gözlemlediler. 5 yaşından küçük çocuklarda ise bu etki çok daha güçlü oluyor.

Telomerler, kromozomların en uç kısımlarında yer alıp, hücrelerle birlikte organizmaların yaşlanmasını tetikliyorlar. Telomerler, her hücre bölünmesinde kısalıyorlar ve çok kısaldığında hücrelerin çoğalmasına engel oluyor -hatta durduruyor-.

Telomerlerin kısalmasıyla daha önce yapılan araştırmalar, bunun yaşı ilerlemiş kişilerde kardiyovasküler rahatsızlıkların ve kanserin oluşması gibi durumlara sebep olduğunu ortaya çıkarmıştı.