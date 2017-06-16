Burun Karıştırmak İğrenç Değil, Aksine Çok Yararlı!

Toplum tarafından bize dayatılan ‘ayıp, burun karıştırılmaz’ baskısı, çocukluğumuzdan beri burnumuzu gizli saklı karıştırmamıza sebep olmuştu. Bilim ise bizlerin, yani burnunu karıştıranların aslında pek de pislik olmadığımızı, hatta sağlıklı bir işlem yaptığımızı söylüyor.

Burun karıştırma işlemi, dışarıdan bakıldığında pek estetik görünmüyor olabilir. Hatta bu esnada burun deliğinin içindeki hassas deriye zarar verebilir ve sinüs enfeksiyonlarını tetikleyebilirsiniz. Fakat yakın bir geçmişte yapılan araştırmalar, burnunu karıştıran insanların daha sağlıklı olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar özellikle de ebeveynlere bir uyarıda bulunarak, çocuklarına burunlarını karıştırırken engel olmamalarını söylüyor.

Bunun dışında bir konu daha var ki bu biraz mide bulandırıcı cinsten. Hatta eğer mideniz sağlamsa buradan itibaren okumaya devam edin. Çünkü Prof. Friedrich Bischinger’e göre burnumuzdan çıkan kuru kalıntıları yemek, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. ‘Burun, bakterilerin biriktiği bir filtre görevi görüyor. Burada biriken kuru kalıntılar bağırsağınıza indiğince, bir nevi ilaç görevi görüyor.’ diyen Bischinger, mukusun iyi bakteriler bakımından zengin olduğunu ve bu bakterilerin dişlere yapışarak çürüklere neden olan bakteri önlediğini belirtti. Hatta mukusun bu faydasından sonra uzmanların, sümüğü diş macunu yapımında kullanma fikri üzerinde çalıştıklarını söylüyor.

Son olarak Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nin elde ettiği bulgular, sümüğün solunum enfeksiyonlarını, mide ülserini hatta HIV’i bile önlediğini gösteriyor.