Bilime Göre En İyi Şarkı Nedir?

Müziğin insana olan etkisini araştıran bazı bilim adamlarına en iyi müzik için gerekenler, müzik türlerinin insan üzerindeki etkisi gibi sorular yöneltilmiş.

Bazı şarkılar ruhunuza işler. Boşuna dememişler ruhun gıdasıdır diye. Bazı şarkılar da sizi birden çocukluğunuza yada hayatınızın unuttuğunuz bir bölümüne götürür. İster sevin müziği ister sevmeyin sizi hayatınızın bir bölümüne götürecek en az bir şarkı mutlaka vardır. Peki ama bilime göre en iyi şarkı nedir? Nasıl olmalıdır? Bunun için birkaç bilim adamına birkaç soru sorulmuş. İşte kısaca bilim insanlarının verdiği cevaplar:

Daniel Glaser

Sinirbilimci ve Bilim Galerisi Müdürü, King’s College London

İyi şarkıyı neyin yarattığını bilimsel olarak tespit etmenin herhangi bir yolu var mı?

Bir şarkıyı test etmenin en iyi yolu hala bir insandır. Fakat insanların şarkılara verdiği tepkileri görmek için gülme kaslarını ölçmek muhtemelen olabilecek en bilimsel yöntemdir.

Belirli müzik türleri insanların beyinlerini farklı şekilde etkiliyor mu?

Türlerde ilginç olan şey, müziği nasıl dinlediğinizdir. İki yaşına kadar erken yaşantı deneyimleriniz bazı müzik öğeleri tarafından belirlenir. O yaştan sonra beyniniz çeyrek tonlar yada çeyrek vuruşlar için sabitlenir. Bu yüzden çocuğunuzun bir tarzı olmasını istiyorsanız erken yaşta müziğe mağruz bırakın.



Amy Belfi

Müzikle beyin arasındaki ilişkiyi araştıran New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Doktora Yardımcısı

Bazılarımız neden bazi şarkılar için olumsuz tepkiler alıyor?

İnsanların "müzikal hedonizm" açısından bir spektrumda olduğunu gösteren bazı ilginç araştırmalar var. Müzikli antidiyal olarak adlandıracağınız küçük bir grup var, bunlar hiç müzikten hoşlanmayan insanlar. Vizyondan olumsuz bir tepki aldıklarından değil, sadece onu gerçekten dinlemedikleri, müziği alamadıkları için içten içe pozitif bir şekilde tepki veremiyorlar. Bunun yanında insanların geneli müziğe olumlu tepki verir.

Bir şarkıyı "iyi" hale getiren nitelikler var mı?

Mükemmel şarkıyı neyin yarattığını bilseydik birileri milyonlar kazanıyor olurdu. Bu tamamen kişiden kişiye değişen bir özellik.

David Poeppel

New York Üniversitesi Psikoloji ve Sinir Bilimi Profesörü

Bir şarkı ne kadar hızlı olmalı?

Tipik bir oran vardır. 120 beats hızındaki şarkılar konuşma hızından yavaş kalp atışından hızlıdır.

Toto grubu hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Aslında, Toto müzisyenlere göre son derece iyi ve sofistike bir yapıya kavuşuyor. Toto, sert, saygın stüdyo müzisyenlerinden oluşan bir gruptu. Bu şarkıları oldukça dikkatle hazırladılar ve bu dört albümle inanılmaz derecede başarılıydılar. Ve müzisyenler aslında Toto'yu seviyorlar. Bir bilim adamı da Toto’nun “Africa” şarkısı için tüm zamanların en iyi şarkısı diyor.