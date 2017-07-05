Bilime Göre Göz Rengimiz, Kişiliğimiz Hakkında Bilgi Veriyor

Göz teması kurmak, iletişimde gerçek hislerinizi aktarmak için en etkili yollardan birisidir. Elbette bu kurulan samimiyetin arkasındaki bilimsel keşiflere bir yenisi daha eklendi: Göz renginiz kişiliğinizi yansıtıyor!

Gözlerimiz, o an içinde bulunduğumuz duygusal halimizi asla saklayamazlar ve aslında birçok özelliğimizi de açığa vururlar. Ancak bu noktada asıl sorun, bir kişinin gözlerine bakıp kalmadan onun hakkında daha fazla bilgi edinmek için ne yapmanız gerektiğidir.

İsveç’teki Orebro Üniversitesi’nden bilim insanları, kişilik özelliklerini analiz eden ve bunu fiziksel özelliklerle karşılaştıran, 428 katılımcının bulunduğu bir araştırma yaptılar. Bu analizle, göz rengi ile spesifik karakteristik özellikler arasındaki bağlantıyı ortaya koydular. Edinburgh Üniversitesi'nden Bilişsel Nöropsikoloji Uzmanı Dr. Anthony Fallone, araştırma hakkında, "Beyin nörolojik olarak gözlerle çok yakından bağlantılıdır ve gözünüz beyninizin dışından görebileceğiniz tek parçasıdır ve gözler beynimizin işlevine dair hayati ipucuları veriyor." açıklamasında bulundu.

Göz renginin kişiliğiniz hakkında neler söylediğini merak ediyorsanız okumaya devam edin:

Yeşil gözler:

Mavi ve kahverengi arasındaki bir spektruma olan yeşil gözler, adeta iki rengin karışımı gibi elbette kişilikleri de aynı şekilde. Bu iki renk dengesi, yeşil gözlü insanların oldukça yaratıcı ve sezgisel özelliklere sahip olmasına neden oluyor. Ayrıca baskı altındayken inanılmaz derecede iyi performans sergileyebiliyorlar.

Ela Gözler:

Kahverengi ve yeşilin kombinasyonundan oluşan bu gözler, farklı ışık şartları altında iki renkten birine daha yatkın olarak değişebiliyor. İlginç bir şekilde bu değişim, kişilik özelliklerine de yansımış durumda. Ela gözlüler farklı, belirsiz ve gizemli bir yapıya sahip oluyorlar. Aynı zamanda bağımsızlığı ve spontane yaşamayı oldukça seviyorlar ve kendilerinden emin güçlü kişiliklere sahipler. Gerçek duygu ve düşüncelerini sadece istedikleri insanlarla paylaşıyorlar.

Kahverengi Gözler:

Dünyadaki en yaygın göz rengidir kahverengi. Kahverengi gözlü insanlar genelde son derece sosyal, gittikleri her yere arkadaş canlısı olarak göze çarparlar.

Araştırmada göz rengi ile uyku alışkanlıkları arasında bir bağlantı keşfedildi. Kahverengi gözlü bireylerin sabah erken uyanmakla ilgili ciddi sıkıntıları olduğu anlaşıldı. Ayrıca bu kişiler son derece sadık ve özenli olabiliyorlar.

Koyu Kahverengi ve Siyah Gözler:

Aslında en nadir göz renkleri koyu olanlardır. Yoğun pigmentli gözleri olan insanların da aslında aşırı koyu kahverengi gözleri vardır ki siyah olma izlenimini verirler. Bu özel renk, iriste artan miktarda melanin bulunduğu anlamına gelir. Göz ile beyin arasındaki bağlantı da beyinde artan miktarda melanin olacağı anlamına gelir. Melanin ise beyindeki hücrelerin hızlı ve verimli iletişim kurmalarına izin verir ve böylece bu insanlar, diğer göz rengine sahip olan insanlardan daha hızlı düşünebilirler.

Hızlı düşünme yeteneği, tenis ve basketbol gibi sporlara iyi adapte olmak demektir. Aynı zamanda bu kişiler fazlasıyla rekabetçi olurlar.

Mavi Gözler:

Mavi, dünyadaki ikinci en yaygın göz rengidir. Bu göz rengi, vücuttaki melanin eksikliğinden oluşur; bu da irisin mavi ışığı yansıtmasına olanak tanır. Mavi gözlü kişilerin inanılmaz bir ağrı toleransına sahip oldukları keşfedilmiştir. 58 katılımcının katıldığı bir araştırmada, mavi gözlü kadınların, daha koyu renkli göz rengine sahip insanlara göre, daha az ağrı ve rahatsızlık yaşadıkları tespit edildi.

Bu güç, sadece fiziksel ağrıyal baş edebilme yeteneği ile sınırlı değil, aynı zamanda doğum sonrası depresyon ve anksiyete sorunlarıyla da sıkı bir mücadele anlamına geliyor.

Gri Gözler:

Bu göz rengi, koyu ve açık olmaka üzere farklı tonlara sahiptir. Gri gözlüler, üyesi oldukları toplumun fikir atölyesi görevini üstlenirler: Çalışmalarına daha fazla zaman ve emek harcamaktadırlar. Açık gri gözlere sahip insanlar ise içlerine kapanık bir yapıya sahip olabilirler ve kendi hayatları için her şeyi göze alabilirler. Koyu gri gözlü insanlar ise, çoklu kişilik bozuklukları yaşamaya en büyük adaylardır.