Bilime Göre İnsanlar Kederinden Ölebilir!

Hepimiz duymuşuzdur “kederinden öldü” söylemini ancak eminim ki birçoğumuz bu söze çok da kulak asmamıştır. Bu noktada, bunun sadece kulaktan dolma bir söz olmadığını söylememizde yarar var. Bilime göre insanlar, hiçbir hastalığı yokken kederinden ölebilir.

Çoğumuz ölümün hastalıktan veya bir kaza sonucu olacağına inanırız. Ancak bilim, olayı detaylı olarak incelediğinde insanların kederden de ölebileceğini açığa çıkardı. Muhtemelen sizler de “kederinden öldü” söylemini duymuş ancak sadece bir varsayım olduğunu düşünmüşsünüzdür. Fakat bilim, yakın zamanda bu iddianın gerçeği yansıttığını ifade etti.

Bu yıl Psychoneuroendocrinology dergisinde yayınlanacak olan çalışmada, erkek veya kadınların eşlerinin ölümü sonrası büyük bir travma geçirdiğini ve altı ay içerisinde kardiyovasküler hastalık risklerinin arttığını ortaya koydu. Özüne bakarsanız, bu hastalıktan ölen insan sayısı da hiç azımsanacak türden değildi.

Rice’s Sosyal Bilimler Okulu’nda çalışan ve psikoloji uzmanı olan Chris Fagundes, erkeklerin eşlerini kaybettikten sonra altı ay içerisinde ölüm risklerinin %41 oranında arttığını, bu durumun kadınlar için %53’ü takip ettiğini belirtti. Bu artış yukarıda da dediğim üzere, kardiyovasküler hastalığa bağlı olarak ilerliyordu. Birçoğumuz matem sürecinin fiziksel etkilerini bilsek de, eminim ki birçok kişi bunun ölüme sebep olacağından habersizdi.

Öte yandan bu iddianın test edilmesi amacıyla araştırmacılar, eşlerini kaybetmiş olan 51 ile 80 yaş arası 32 gönüllüyle birlikte çalıştılar. Çalışmada her yaş gurubu kişi farklı değerlendirildi ve eğitim düzeyinden tutun da vücut kitle endeksine kadar her değer göz önünde bulunduruldu. Çalışmalar sonucu gönüllü deneklerde, kan dolaşımındaki inflamasyonu gösteren immün belirteçlerin yükseldiği görüldü.

Buna ek olarak yas tutan bireylerde, kalp hızı düştü ve bu düşüş ise çoğu kişide kalp rahatsızlığı riskini artırdı. Her yas tutan bireyin fiziksel yansıması aynı olmamış olsa da, çoğu kişide tehlikeli rahatsızlıkların meydana geldiğini söyleyebiliriz. Daha öncesinde kalp kırıklığının ve aşk acısının da kişiyi öldürebileceğini duymuştuk ancak matem acısı hepsini bastırarak çok daha büyük sonuçlara zemin hazırladı.

Tabii her zaman durum ölümle de sonuçlanmadı. İzlenen deneklerin bazılarında, felç geçirme ve benzeri olaylarda meydana geldi. Bu büyük üzüntü, yıllar süren rahatsızlıkların sadece başlangıcıydı. Bu araştırma somut belirtilerin olduğu gerçek bir çıkarım olması nedeniyle, kesin yargılar da taşıyor. Bu süreçte araştırmalarına devam eden bilim insanları, bireylerin en çok hangi rahatsızlıktan vefat ettiklerini bularak buna çözüm üretmeye çalışacaklar.