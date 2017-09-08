İnternette Özlü Söz Paylaşanların Zeka Seviyesi Düşük

Sosyal medyada özlü söz paylaşan insanlarla ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçları açıklandı: Bu paylaşımların sahipleri zeka seviyesi olarak düşükler!

Sosyal medyada geçirdiğiniz vakitlerde özlü sözleri gözünüze gözünüze sokan bir arkadaşınız varsa, o arkadaşınıza son sözü Kanada Waterloo Üniversitesi’ndeki doktora öğrencileri söylemiş olabilir.

Zira yapılan araştırma, sosyal ağlar üzerinden yapılan “özlü söz paylaşımlarından etkilenmek” olgusunu ele aldı. Sonuçlara göre o arkadaşınızın zeka seviyesi, özlü sözler paylaşmayan ya da tahammülü bile olmayan insanlara göre daha düşük.

Araştırmacılar bu tespiti yapabilmek adına epey ilginç bir yol seçmişler. Kalıp olarak özlü söz gibi görünen fakat tamamen anlamsız ve rastgele ifadeler üreten sebpearce.com adlı internet sitesi her şeyin başlangıcı olmuş. Sitede karşınıza çıkan sözleri şöyle düşünebilirsiniz: “Bu hayatta, kendine güvenen bir çöl devesi kadar yaşayamadık” Gördüğünüz üzere epey berbat, tamamen anlamsız ve saçma içerikli bir söz.

Toplamda 300 katılımcıya bu sitede oluşturulmuş “sözde özlü” sözler sunuldu ve 1 ila 5 arasında puan vermeleri istendi. Ayrıca kendilerine verilen bu sözleri ''zırva'' ve ''işe yarar'' olarak iki gruba ayırmaları istendi. Son olarak katılımcılar, bilişsel beceri ve karakter testlerine tabi tutuldular.

Sonuç olarak, sözlerin uydurma olup olmadığını ayırt etmeden onları işe yarar olarak bulan insanların zeka seviyelerinin düşük olduğu anlaşıldı. Ayrıca bu kişilerin paranormal olaylara ve komplo teorilerine kolay inandıkları tespit edildi.