Bilime Göre Önümüzdeki 10 Bin Yılda Neler Olacak!

Biz henüz yarın yapacağımız işleri tam olarak planlayamazken bilim insanları, 10 bin yıl sonrasını modellemeye çalışmaktadır. Peki bilim, 10 bin yıl içinde neler olmasını bekliyor?

Bazı araştırmalar ve bilimsel çalışmalar sonucunda önümüzdeki birkaç on yılda, Dünya’da gerçekleşmesi ön görülen felaketler için şimdiden endişelenmeye başladık. Peki binlerce yıl sonrası için nasıl bir Dünya ön görüldüğünü hiç merak ettiniz mi?

Binlerce yıl sonrasını tahmin etmek her ne kadar bilim kurgunun işi gibi görünse de bazı çalışmalar ve bilimsel modeller, bize 10 bin yıl sonraki Dünya hakkında bazı gerçeğe yakın tahminler sunuyor. Peki 10 bin yıl sonrası için nasıl bir Dünya mirası bırakıyoruz?

Öncelikle yakın gelecekte Doğu Antarktika olmayacak. Modellemelere göre 5 ile 10 bin yıl içinde dünyanın en eski buz katmanı olan Wilkes Havzası üzerindeki buz eriyecek ve tüm Dünya’da su seviyesi 3-4 metre kadar yükselecek.

Fakat bu durum insanları çok fazla etkilemeyecek. Zira Avustralyalı teorik fizikçi Brandon Carter’a göre o tarihe kadar %95 ihtimalle insanlık çoktan yok olmuş olacak. Fakat eğer insanlık varlığını sürdürebilirse, bölgesel genetik varyasyonlar ortadan kalkmış olacak. Bu hepimizin aynı görüneceği anlamına gelmiyor. Yalnızca ‘X bölgesinin insanı şöyle görünür’ gibi şu anda kabul gören bazı fiziki özellikler o zamanda tüm Dünya’ya eşit olarak yayılmış olacak.

Önümüzdeki 10 bin yıl içinde Samanyolu’nun en parlak yıldızlarından olan kırmızı dev Antares’in patlaması bekleniyor. Aslına bakarsanız Dünya’ya 619,7 ışık yılı uzaklıkta bulunan Antares her an patlayabilir. Bu gerçekleştiğinde Antares’in süpernovası gezegenimizi ikinci bir Güneş gibi aydınlatacak.

Ayrıca zamanı 13 bin yıl kadar ileriye sardığımızda Dünya’nın eğik ekseninin tam tersine döndüğünü görüyoruz. Bu da Güney ve Kuzey Yarım Küreler arasında mevsimlerin değiş-tokuş yapılacağı anlamına geliyor. Böyle bir Dünya’da yaşamın nasıl olacağı oldukça merak uyandırıyor.

İnsanlık yok olsa da olmasa da Pioneer 10 ve 11, Voyager 1 ve 2, New Horizons uzay araçları, milyonlarca yıldız sistemini ziyaret etmiş olacaklar. İnsanlık var olmasa bile ürettiği araçlar, yabancı dünyaların ufuklarını süsleyecek.

Hatta tarihi biraz daha ileri sarıp 296 bin yıl sonrasına bakacak olursak Voyager 2’nin geceleri gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius’un yanı başından geçtiğini göreceğiz. Belki oralarda bizim Güneş’imizin gecelerini süslediği bir Dünya bile bulabilir.

10 bin yıl, uzak gelecek tahminlerinin en yakın zamanıdır. Gezegenimizin ve insanlığın uzak geleceği hakkında daha detaylı bir araştırma yapmak isterseniz, buraya tıklayarak ufkunuzu genişletebilirsiniz.