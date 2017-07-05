Bilime Göre Seks Robotları, 10 Yıl İçinde Yaygınlaşacak!

Teknoloji bazen ürkütücü olabiliyor. Araştırmalara göre gerçekçi seks robotları, önümüzdeki 10 yıl içiresinde yaygın bir şekilde kullanılacaklar. Uzmanlar makinelerin gittikçe daha sofistike haline geldiğini, toplumsal ve teknolojik bir devrimin eşinde olduğumuzu söylüyorlar.

Söylenenler kulaklara bir bilim kugu senaryosu gibi gelse de makineler, gittikçe daha insancıl hale geliyorlar. Bu kez seks robotları hakkında konuşanlar ise ne şirket sahipleri ne de cinsel sağlık uzmanları… Uzmanlar, gerçekçi seks robotlarının önümüzdeki 10 yıl içinde kendi reformlarını yaratacaklarını söylüyorlar.

Bilim kurgu gibi görünse de, makineler gittikçe sofistike hale geliyorlar ve araştırmalara göre toplumdaki yalnızlık eğilimi seks güdüsünü teknolojik gelişmelerle bir araya getirecek. Hatta söz konusu araştırmalar, işin çoktan politik ve sosyolojik boyutlarını da tartışmaya açtılar.

İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi profesörlerinden Noel Sharkey ve Hollanda’daki Delft Teknik Üniversitesi profesörlerinden Aimee van Wynsberghe'den gelen uyarılar, epey ciddi boyutlara ulaştı. Seks robotlarının hitap ettiği kitle ise yalnız insanlar veya ilişki kurmakta zorlanan bireylerden oluşacak. Bu gelişim onlara destek olmak yerine sorun yaşayan bireylerin sayısında artışa sebep olacak.

Dünya genelinde seks robotu üreten 5 farklı şirket var ve ürünlerinin fiyatları 4.000 ila 12.000 dolar arasında değişiyor. Yayımlanan raporda, erkek bireylerin kadınlardan daha çok bir robotla cinsel ilişkiye girmek istedikleri belirtiliyor.

Raporda ayrıca, böyle bir teknolojinin kullanılmasının "toplumsal izolasyona" yol açabileceğine inanan araştırmacıların görüşlerine de yer verildi. Bazı psikologlar, robotlarla cinsel ilişki yaşamanın insanların samimiyet ve empati duygularını azaltacağı yönünde görüş bildiriyorlar.