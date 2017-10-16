Bilime Göre Unutulmaz Bir İnsan Olmanın 3 Basit Kuralı!

İnsanlarla kurduğumuz iletişimin sürekliliği, yapılan çalışmalara göre onlarla kurduğumuz ilk etkileşime bağlı olarak gelişiyor. Tanıştığımız insanları doğamız gereği unutabiliriz. Peki insanlar için unutulmaz olmak adına oynayacağımız kartlar neler? Bir bilişsel psikoloji uzmanına kulak verelim.

Hayatımız boyunca çok farklı yerlerde ve farklı şartlar altında onlarca, hatta yüzlerce insanla tanışırız. Tanışmak derken, adı soyadı öğrenmek değil, iletişim kurmak ve kendinizi karşınızdaki insana açıklamaktan bahsediyoruz. Bilime göre insanların sizden etkilendiği ilk nokta fiziksel görünüşünüz olsa da bundan daha fazlası gerekiyor.

Bir insanla tanıştığınızda, onun sizi değerlerinden ayırt etmesi için bazı şeylere dikkat etmeniz gerek. Belki ilk konuşmada bunlara pek dikkat etmiyor olabilirsiniz, ancak özellikle iş dünyasında artık doğallıktan daha önemli şeyler var. Bir iş görüşmesi sırasında onlarca rakibinizle karşılaşan ve mecburen tanıyan insanlar zaten sizi unutmaya meyilliyken onları bu yoldan döndürebilirsiniz. En azından bilişsel psikoloji kuramlarından hareketle ortaya koyulan bu 3 bilgiyi doğanızın bir parçası haline getirebilirsiniz.

Bilişsel psikoloji uzmanı ve yazar olan Carmen Simon’a göre konuştuğunuz kişiyle ilgilendiğinizi ona belli etmeniz gerekiyor. Her zaman etkili bir ilk izlenim yaratmak adına kendisinin önerdiği bazı bilimsel tespitler var. İşte onlar:

1. Gerçeklerden kopmayın:

İnsanlarla konuşurken gerçekleri söylemekten çekinmeyin. Gerçek deneyimler, gözlemleri aktarmak, yani doğruya sadık kalmak hatırlanma ihtimalinizi yüksek tutuyor.

2. Onları şaşırtın ve soru sorun:

İnsanlarla sohbet ederken gerek anlattığınız konuda gerekse farklı etmenlerle onları şaşırtın. Şaşkınlıklar, söylediğiniz şeyleri ve sizi insanların hafızasına yerleştirecek. Ayrıca soru sormaktan ve cevaplarını sorgulamaktan vazgeçmeyin. Karşınızdaki insanın hassas noktalarına dikkat ederek sorduğunuz bütün sorular sizin meraklı olduğunu ve o kişiyle ya da konuyla gerçekten ilgilendiğiniz izlenimini yaratacaktır.

3. Onları motive edin:

Karşınızdakilerle heyecanı yüksek ve motive edici konuşmalar yapın. Onları yermek ve açıklarını aramak yerine motive etme yoluna giderseniz size karşı hissetikleri güven duygusu artacaktır. Böylece kurduğunuz iletişime farklı duygular dahil olacak.

Unutmayın; yaşanan anlar değil, yaşattıkları duygular bakidir.