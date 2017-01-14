Bilimin Bu Güne Kadar Açıklayamadığı 8 İlginç Durum

Mars'a koloni kurmamıza ramak kalmışken, hala açıklayamadığımız o kadar çok şey var ki. Fıstık alerjisinin nedeninden, niçin ağladığımız sorusu hakkında yapılan çalışmaların cevapsız olmasına dek 8 madde ile en yaygınlarını sıraladık!

İnsalık bilim ve teknolojide çok ilerledi. Ancak bu ilerleme aslında 1500’lü yıllara göre büyük bir ilerleme. Hala yeryüzünün tamamını %100 keşfedemedik, birçok gizem açıklığa kavuşmuş değil. Okyanusların derinlikleri hala keşfedilemedi; kanserin tedavisi yok; piramitler, bermuda şeytan üçgeni, Göbeklitepe gibi gizemler henüz çözülmedi. İnsanlık, 2020’de Mars’a gitmek üzereyken hala çözülemeyen 8 tuhaf gizemi listeledik!

1-Fıstık Alerjisi

Ülkemizde, Avrupa ve Amerika’ya göre daha nadir görülse de varolan bir alerji türü olan fıstık alerjisi, tıpçıların hala araştırma yaptığı bir konu. Henüz bir açıklama getirilmiş değil. Ortada birçok teori dolaşıyor. Şimdiden bu rahatsızlık görülen çocuklar üzerinde bazı incelemeler yapıldı. Muhtemelen 50 yıl içerisinde açıklığa kavuşacak.

2-Domates

Domatesler, bilim insanlarının kafasını karıştıran canlılar. Çünkü insanlardan daha fazla gene sahipler. Bilim insanları diğer meyveler üzerindeki çalışmalara da devam ediyorlar, ancak domatesin bu hiçbir meyveye benzemeyen yapısının nasıl ve neden oluştuğuna dair kesin bir bilgi yok.

3-Magnetoception

Hayvanlar, insanların sahip olmadığı bir özelliğe sahip: Manyetik alanları hissetmeye. Buna “magnetoception” deniyor. Bilim insanları, bunun niçin olduğunu hala açıklayamadılar. Örneğin, güvercinlerin gagaları mıknatıslık özelliği gösteriyor. Bilim insanları ise şu ana dek sadece bu konuda teoriler ürettiler, henüz bunun neden olduğuna dair teorilerin kanıtı yok.

4-Hıçkırık

Hıçkırık da bilim insanlarının neden olduğunu açıklayamadığı bir fenomen.Özellikle hızlı yeme içme durumunda görülen bu olayın diyaframın hızlı soluması sonucu oluştuğu biliniyor. Ancak bu biyolojik tepkinin nedenlerini açıklayan kanıtlanmış hiçbir teori yok.

5-Gülümseme

En temel davranışlarımızdan ve her gün yaptıklarımızdan biri olan gülümseme, nedeni bilinmeyen bir davranış. Bazı psikoloklar, gülümsemeyi hayvanlardan öğrendiğimizi ileri sürüyorlar.

6-Ağlama

Herkes ağlar. Peki neden ağlıyoruz? Bilim insanlarının buna doğrudan bir cevabı yok, ancak hayvanlarda da ağlama davranışı görülüyor. Elbetteki insan davranışı bundan daha karmaşık, üzgünlüğü gösteren bir durum. Bazı antropologlar, ağlamayı yırtıcı hayvanlardan öğrendiğimizi ve düşmanlarımızın bize merhamet göstermesi için bu davranışı benimsediğimizi söylüyorlar.

7-Kedilerin Mırlaması

Kediler mırlıyorlar, ancak biz, yalnızca mutlu olduklarında mırladıklarını düşünüyoruz. Bilim insanları, kedilerin aç olduğu veya korktuğu durumlarda da mırladıklarını keşfetti. Bu sevimli hayvanlar, kesinlikle ortamdaki bir şeye tepkide bulunuyorlar. Ancak henüz neye tepki verdiklerini gösteren bir veri elde edilemedi!

8-Mavi Gözler

Tüm bebekler doğduklarında mavi gözlere sahiptirler, ancak yaklaşık iki yıllık bir zaman diliminde göz renkleri koyulaşır. Bilim insanlarının ise bunun neden olduğuna dair hiçbir cevabı yok! Sadece melanin pigmenti ile ilgili olduğunu düşünüyorlar.