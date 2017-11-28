Kediler Neden Sahipleri ile Birlikte Banyoya Girmek İster?

Bilim insanları pek çok canlı ile ilgili gizemleri çözmeyi başarmıştır. Fakat bir fenomen hala cevaplanabilmiş değil: Kediler neden sahipleri ile birlikte banyoya girmek isterler?

Kediler, minik kalplerinde sahipleri için sonsuz, ponçik bir evrene sahiplerdir, tabii yemeklerini zamanında verirseniz. Kediler sevimli canlılar olsalar da biz insanlar tarafından anlaması güç pek çok ‘tuhaf’ davranışları bulunmaktadır.

Bilim insanları kedilere dair pek çok gizemi açıklığa kavuşturmuş olsalar da bir davranışa hala anlam verilebilmiş değiller; sahipleri ile banyoya girmeleri. Eğer bir kedi sahibiyseniz, banyoya girdiğinizde kedinizin ortalığı ayağa kaldırdığını ve kapıyı evde yangın çıkmışçasına tırmaladığını biliyorsunuzdur.

Sahipleri ile banyoya girme isteği neredeyse tüm ev kedilerinde ortak bir davranış olmasına karşın bilim insanları bu fenomene hala bir açıklama getirebilmiş değil. Bir kedi araştırmacısı olan Mikel Delgado, bilim insanlarının bu konu hakkında hala bir cevaplarının olmadığını, fakat bazı fikirleri olduğunu belirtiyor.

Delgado’ya göre ev içinde geçirdiğimiz zamanlarda herhangi bir işle uğraştığımız için tamamen kedilere odaklanamıyoruz. Fakat banyo ya da tuvalette genellikle pasif durumda olduğumuz için kediler odağı kendi üzerlerine çekebiliyorlar. Sonuçta tüm kedi sahipleri kedilerin dünyanın merkezi olmak istediğini bilir.

Biyolog Imogene Cancellare ise kedilerin doğasında yalnız kalmak olduğunu, bu nedenle banyo takıntılarının tamamen belirsiz olduğunu söyledi. Cancellare’e göre de kediler bu tuhaf davranışının tek nedeni ilgiyi üzerlerine çekme isteği.

Sonuç olarak bilim insanları için karanlık maddeden sonra en bilinmeyen varlıklar kediler olmaya devam ediyor. Bir gün Mars’a, Titan’a gidebilir, ışık hızını aşabiliriz. Fakat kediler… Onlar evrenin en büyük sırrı olarak kalmaya devam edecekler.