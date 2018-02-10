Bilimin Eğlenceli Olduğunu İspat Eden 7 Kimyasal Tepkime

Bazı kimyasal reaksiyonlar diğerlerinden çok daha heyecan vericidir. İşte en çılgınca olanlarından 7 tanesini bu yazıda bulacaksınız.

Kimya bilimi, en büyüleyici fakat aynı zamanda tehlikeli olabilecek potansiyele sahip bilim dallarından biridir. Belirli kimyasalların karışımı hiç beklenmeyen tepkimelere neden olarak eğlenceli sunumlar yapılmasına da imkan verirler. Örneğin şekerin kahve içerisine karıştırılması gibi bazı tepkimeler günlük hayatta görülebilecekleri gibi, bazıları ise etkilerinin gözlemlenmesi için kontrollü koşullar gerektirirler. Fakat aynı zamanda kimya laboratuvarlarında kolayca yapılabilecek bazı tepkimeler de vardır ki izlemek gerçekten olağanüstü gelir insana. Tabii güvenliğiniz için bu deneyleri tekrar etmemeniz yerinde olacaktır.

Sodyum Poliakrilat ve Su

Sodyum Poliakrilat, aşırı derecede emici özelliğe sahip bir polimerdir. Bu deneyde özet olarak polimer iyonları, difüzyon (geçişme) yoluyla suyu kendilerine çekerler. Saniyeler içerisinde suyu emen polimer, neredeyse anlık olarak gerçekleştiğini düşünebileceğimiz bir jelimsi bir maddeye dönüşür. Bu kimyasal aslında pedlerde atık sıvının emilmesi için kullanılır.

Sezyum ve Su

Sezyum, son derece tepkisel alkali metallerden biridir. Su ile teması halinde sezyum hidroksit ve hidrojen gazı açığa çıkar. Bu tepkime o denli hızlı gerçekleşir ki, sezyum çevresinde bir hidrojen baloncuğu oluşarak yüzeye doğru yükselir ve sonra sezyumu suya daha çok yaklaştırır. Böylece egzotermik reaksiyon ilerleyerek, hidrojen gazının alev almasına neden olur. Bu döngü, sezyum bütünüyle tükenene kadar devam eder.

Nitrojen Triiyodür

Evlerde kolayca oluşturulabilen bu bileşik son derece tehlikelidir. Lütfen denemeyin.

Bu bileşik, iyodin ile amonyak arasında dikkatlice oluşturulmuş bir tepkime sonucu oluşur. Birincil bileşenlerin kurutulmasından sonra son derece tepkisel bir bileşik olan NI3 açığa çıkar. Tek bir parçasına dahi dokunmak, oldukça tehlikeli bir patlamaya neden olur.

Amonyum Dikromat

Amonyum dikromat yakıldığında, egzotermik olarak (dışarıya ısı vererek) ayrışır ve kıvılcım, kül, buhar ve nitrojen üretir.

Hidrojen Peroksit ve Potasyum İyodür

Hidrojen peroksit ve potasyum iyodür doğru oranlarda karıştırıldıklarında, hidrojen peroksit çok hızlı şekilde ayrışır. Köpüksü bir madde açığa çıkarmak için bu reaksiyona sabun eklenir. Sabunlu su tepkimenin bir ürünü olan oksijeni yakalayarak çok sayıda kabarcık oluşumuna neden olur.

Potasyum Klorat ve Şeker

Gummy Bears adı verilen şekerli jeller, temelde sakroz içerirler. Bu jellerden bir tanesini potasyum kloratın içerisine attığınızda, sakroz içerisinde bulunan glukoz molekülüyle tepkimeye girerek, yüksek oranda ısı veren bir yanma reaksiyonu oluşturur.

Belousov-Zhabotinsky (BZ) reaksiyonu

BZ tepkimesi, brom ve asitin hassas şekilde karıştırılmasıyla oluşur. Renkli kimyasal salınımlar şekilnde beliren sonuçlar veren denge dışı termodinamiğe dair bariz bir örneği yukarıdaki videoda görebilirsiniz.