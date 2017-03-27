Bilimin El Atmadığı Yer Yok: Sızdırmayan Şarap Şişesi Tasarlandı!

Bir araştırmacı şarap şişelerindeki sorunlu tasarımı gözüne kestirdi ve uzun süren çalışmalar sonucunda başarıya ulaştı.

Günlük hayatta kullandığımız birçok materyal, işlerimizi kolaylaştımak için tasarlanmıştır. Bazıları var ki yüz yıllar önceki tasarımlarını koruyup günümüze kadar gelmeyi başardılar, fakat çoğunda gözden kaçan ufak tefek tasarım hataları mevcut.

Amerika’da bulunan Brandeis Üniversitesi'nden Daniel Perlman, kafasını böyle bir konu hakkında çalıştırmayı tercih eden bilim insanlarından. Şarap dışında başka sıvıları depolamak için de kullanılan cam şişelerin, içindeki sıvıyı bir yere boşaltırken şişe üzerinden sızdırma yapması sorununa bir çözüm getirdi.

Aslında biyofizikçi ve mucit olan Perlman, yaptığı tasarımdaki numaranın, şişenin ucuna eklenen iki milimetrelik ek bir oluk olduğunu ve şişe yukarı doğru eğildiğinde sıvıyı yakalamaya yardımcı olduğunu söyledi.

Üç yıl boyunca şarap dökülmesinin yavaş çekimdeki görüntülerini inceleyerek bu sonuca olaşan araştırmacı, oldukça ilginç ve basit şekilde çözüm getirmiş diyebiliriz. Ekstra çıkıntı ve oluk ile minik bir tasarım güncellemesi sayesinde neredeyse bir fenomen haline dönüşen bu sorunu kökten kaldırmayı başardı.

Büyük ihtimalle bu tasarımı kendi adına patentleyip oturduğu yerden para kazanmaya başlayacaktır, zira 3 senelik bir çalışmanın ürünü olan tasarımı yabana atmak yazık olur.