Bilimin Gündeme Getirdiği ve Hala Çözemediği 5 Gizem!

Bilim her zaman çözüm getirmez, bazen gizemler yaratır. Tüm dünyanın bir an önce öğrenmeye ihtiyacı olduğu ve birer fenomen haline gelmiş gizemleri derledik!

İnsanoğlunun yaşama, doğaya, uzayın derinliklerine ve geleceğe olan merakı bitmek tükenmek bilmiyor. Bu hevesimiz sayesinde son yüzyılda, önceki çağlara göre çok daha hızlı geliştik. Şimdiye kadar sonumuzu getirmeyen merakımız, çözülmesi gereken çok fazla soruyu ortaya çıkardı. Hemen aşağıda okuyacaklarınız ise bunlardan başlıcaları:

1. Fizik kurallarını hiçe sayıp yakıtsız çalışan “EM Drive” uzayda gerçekten çalıştırıldı mı?

Newton’un üçüncü yasasını ihlal eden bir mantığa sahip motor, bilim dünyasının en büyük gizemlerinden biriydi. NASA bu motor üzerine ciddi çalışmalar yaptı ve Çin kendi prototipini denemeye başladı. Bu şeyin gerçekten çalışması, dünya tarihinin en önemli olaylarından birisi olacaktır.

2. Kambur balinalar neden dev gruplar oluşturuyorlar?

En az 200 balinadan oluşan süper gruplardan bahsediyoruz ve hala nedenini bilmiyoruz. Geçtiğimiz mart ayında bu gruplardan bir tanesi Güney Afrika sahillerinde görüldü. Kambur balinaların en fazla 7 üyeden oluşan gruplar oluşturdukları biliniyordu, ancak 200 balinayı bir araya getiren şey hala büyük bir gizem.

3. Dokuzuncu gezegen var mı yok mu?

İşte klasik hikaye; Plüton gezegen sıfatından çıkartıldı ve gözler hemen ardındaki kalabalık Kepler kuşağına çevrildi. NASA buranın sırrını çözebilmek için binlerce kişiyi işe aldı, ancak hala net bir veri elde edemedi. Bu yılın başlarında nihayet gizemli varlığımız için resmi bir adayımız oldu ancak tartışmalar hala devam ediyor.

4. ABD Hava Kuvvetleri'nin X-37B uzay aracıyla 718 günlük rekor görev neden yapıldı?

Bir yörüngede geçen tam 718 gün… Bu tarihi bir rekor ancak amaç sadece rekor kırmak değil. Yetkililer, insansız hava aracının limitlerini test etmek için bu görevin yapıldığını dile getirseler de 1. maddede bahsettiğimiz EM Drive’ın bu görevde test edildiği söyleniyor. Biri çıkıp şu iki sorunun da cevabını verebilir mi?

5. Mars’taki garip çukur nasıl oluştu?

NASA bu garip deliği Mars'ta neyin yarattığına açıklık getiremiyor. 11 yıldır devam eden Mars görevlerinde aslında her şeyin görüldüğünü düşünürsünüz, ancak durum öyle değildir. Kızıl Gezegen’in Güney Kutbu'ndan alınan bu görüntü hala cevap bekliyor:

Fotoğraftaki her piksel başına 50 metrelik bir mesafe düşünün. Yüzlerce metrelik genişlik ve derinlikle bu muazzam çukur gerçekten neyin nesi?