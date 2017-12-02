Bilimle İlgilenenlere Bilimi Daha da Sevdirecek 5 Web Sitesi

Eğer bilime meraklıysanız ve bu tarz makaleleri okumaktan keyif alıyorsanız, size önereceğimiz bu siteleri muhakkak bir yerlere kaydetmelisiniz.

Bilim insanları genel şu cümleyi çok kullanırlar: Bilimi anlamayabilirsiniz, fakat bu bilimi takip etmemeniz için bir neden olamaz. Biz de Webtekno ekibi olarak bilimsel makalelere sıklıkla yer veriyoruz. Haberlerimizi hazırlarken dahi bir şeyler öğreniyor olmak ve bunları sizlere aktarmak, bizim açımızdan da oldukça keyif verici şeyler. Eğer ‘yetmiyor Webtekno bey, daha fazlasını istiyorum’ diyorsanız, aşağıdaki web sitelerine de bir göz atmanızı tavsiye ederim.

Eğitimini ABD’de sürdüren bir Türk genci tarafından kurulan site, herkesin anlayabileceği dilden paylaştıkları makalelerin yanı sıra önemli bilim insanlarıyla yaptıkları röportajlarla da biliniyor.

Pek çaktırmasak da ekip olarak beğendiğimiz sitelerden bir tanesi. Daha çok gök olaylarıyla ilgili makaleler hazırlayan siteyi sık sık ziyaret etmenizi öneririz.

Bilimle uğraşmak demek, ayrıca şüphe etmek demektir. Yalansavar, yıllardır okuyucularını bilimden ve şüpheden ayırmadığı makaleleriyle yayın hayatına devam ediyor.

Adından da anlaşıldığı üzere fizik dışında modern bilimden de kesitler sunan Fizikist, kesinlikle göz atmanız gereken sitelerden.

Adından yalnızca ‘sinir bilimle ilgilenen bir site’ düşüncesine kapılabilirsiniz, fakat Sinirbilim bizi hemen her konuda bilgilendiren araştırma ve çalışmalara yer veren, takip etmeniz gerektiğini düşündüğümüz bir başka site.